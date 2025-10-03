Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy cơ va chạm Trái Đất

Đài quan sát Động lực học Mặt Trời ghi lại cảnh Sao Kim đi ngang qua Mặt Trời (Ảnh: Planetary Society).

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics cho thấy, trong cùng vùng quỹ đạo với Sao Kim, có thể tồn tại hàng trăm tiểu hành tinh chưa được phát hiện, “ẩn nấp” trong ánh sáng Mặt Trời.

Theo nhà thiên văn học Valerio Carruba (ĐH bang São Paulo, Brazil), những tiểu hành tinh này thực chất quay quanh Mặt Trời nhưng ở trạng thái cộng hưởng với quỹ đạo Sao Kim. Do khó quan sát, chúng hầu như “vô hình” và trong tương lai xa có thể trở thành nguy cơ va chạm với Trái Đất.

Đến nay, giới khoa học mới xác định được 20 tiểu hành tinh trong khu vực. Chúng không quay quanh Sao Kim, mà theo những mô hình quỹ đạo phức tạp quanh Mặt Trời. Các quỹ đạo này rất hỗn loạn, có thể biến đổi trung bình trong khoảng 12.000 năm, và chỉ có thể dự đoán đáng tin cậy trong khoảng 150 năm tới.

Trong quá trình biến đổi ngẫu nhiên, một tiểu hành tinh có thể rời khỏi vùng ổn định quanh Sao Kim, tiến gần và thậm chí cắt ngang quỹ đạo Trái Đất.

“Những tiểu hành tinh đường kính khoảng 300m đủ sức tạo ra hố va chạm rộng 3-4,5km, giải phóng năng lượng tương đương hàng trăm megaton, có thể nằm trong quần thể này,” Carruba nhận định.

Để đánh giá mức độ rủi ro, nhóm của Carruba đã mô phỏng các quỹ đạo có độ lệch tâm dưới 0,38. Kết quả cho thấy khả năng va chạm là có thật. Tuy nhiên, ngay cả với kính viễn vọng hiện đại như Vera Rubin, việc phát hiện các tiểu hành tinh này cũng chỉ có thể thực hiện trong một số khoảng thời gian nhất định trong năm.

Một giải pháp được đề xuất là đặt đài quan sát trên quỹ đạo Sao Kim hoặc tại vị trí đồng quỹ đạo với hành tinh này, giúp việc theo dõi các vật thể trở nên thuận lợi hơn. Ngoài ra, dự án NEO Surveyor của NASA cũng được thiết kế nhằm khắc phục “điểm mù” trong vùng bên trong Hệ Mặt Trời.