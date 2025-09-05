Cách pha cà phê giúp giảm mỡ nội tạng tốt nhất

Cách pha cà phê giúp tối ưu hiệu quả giảm mỡ nội tạng

Một nghiên cứu mới từ Đan Mạch công bố trên tạp chí MDPI cho thấy, hợp chất cafestol trong cà phê có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng nếu được sử dụng đúng liều lượng, song vẫn cần thận trọng với những người có nguy cơ tim mạch.

Trong nghiên cứu kéo dài 12 tuần, 40 người tham gia đã tiêu thụ mỗi ngày 6mg cafestol chia làm hai lần, tương đương khoảng 2 đến 4 tách cà phê.

Kết quả ghi nhận mức giảm trung bình 0,88kg trọng lượng cơ thể và 5% mỡ nội tạng, cùng với sự cải thiện đáng kể các chỉ số chức năng gan.

Đáng chú ý, những người tham gia không cần thay đổi chế độ ăn uống hay tăng cường tập luyện mà vẫn đạt được hiệu quả tích cực từ việc uống cà phê đúng cách.

Cà phê kiểu Pháp (French Press) là một trong những cách pha chế giúp giữ lại cafestol (Ảnh: Getty).

Cafestol là hợp chất hòa tan trong chất béo, có mặt nhiều trong cà phê không lọc – loại cà phê được pha chế mà không sử dụng phin giấy hoặc vải để loại bỏ dầu và bã.

Phương pháp pha phổ biến bao gồm cà phê kiểu Pháp (French Press), moka pot và cà phê Thổ Nhĩ Kỳ (Ibrik). Khác với cà phê lọc giấy thông thường, các loại cà phê này giữ lại trọn vẹn các loại dầu tự nhiên và hợp chất cafestol, từ đó mang lại tiềm năng hỗ trợ giảm mỡ nội tạng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên lạm dụng cafestol.

Liều lượng trong nghiên cứu không làm tăng cholesterol. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, nếu tiêu thụ quá 10mg cafestol mỗi ngày trong thời gian dài có thể làm tăng cholesterol LDL – còn gọi là cholesterol xấu – từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Những người có tiền sử bệnh lý liên quan đến mỡ máu, tim mạch nên cân nhắc kỹ và có thể làm xét nghiệm lipid máu định kỳ để theo dõi phản ứng của cơ thể khi áp dụng phương pháp này.

Không chỉ liều lượng, cách uống cũng ảnh hưởng đến hiệu quả. Thay vì uống nhanh một lần, người dùng nên nhâm nhi chậm rãi, uống đủ nước trong ngày để hạn chế tình trạng mất nước do tác động lợi tiểu của cà phê.

Việc lựa chọn dụng cụ pha chế cũng quan trọng, nên ưu tiên bình French Press, moka pot hoặc Ibrik, tránh dùng các loại máy lọc giấy thông thường vì sẽ loại bỏ gần như toàn bộ lượng cafestol.

Không lạm dụng cà phê để giảm cân

Dù có tiềm năng hỗ trợ giảm cân, các chuyên gia sức khỏe vẫn nhấn mạnh rằng cà phê không phải là phương pháp chính để kiểm soát cân nặng.

Cafestol chỉ nên xem như một yếu tố bổ trợ. Để giảm cân bền vững và an toàn, cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, ưu tiên bữa sáng giàu đạm và rau củ, bữa trưa đầy đủ năng lượng và bữa tối nhẹ nhàng, hạn chế tinh bột.

Song song với đó, việc tập thể dục đều đặn mỗi ngày, đơn giản như đi bộ nhanh 15 phút hoặc các bài tập cơ bụng nhẹ nhàng, sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tối đa hóa hiệu quả đốt cháy mỡ thừa.

Các nhà nghiên cứu cho biết, lợi ích giảm mỡ nội tạng từ cafestol là một phát hiện đáng chú ý, mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc kiểm soát cân nặng bằng những thói quen nhỏ hàng ngày.

Tuy nhiên, người dùng cần hiểu rõ giới hạn, lắng nghe cơ thể và kết hợp với lối sống lành mạnh để đạt kết quả bền vững và không gây rủi ro sức khỏe.