Biến gián thành robot sinh học để làm trinh sát

Gián sống được gắn mô-đun điện tử để biến thành robot sinh học, có thể điều khiển hoạt động của gián từ xa, biến chúng thành công cụ gián điệp (Ảnh: SWARM Biotactics).

SWARM Biotactics, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, có trụ sở tại thành phố Kassel (Đức), đã bắt đầu cung cấp giải pháp biến gián thành một loại công cụ trinh sát cho các khách hàng tại châu Âu, bao gồm cả lực lượng quân sự Đức.

“Một năm trước, điều này chưa tồn tại. Giờ đây, chúng tôi đã triển khai các bầy côn trùng được lập trình để có thể điều khiển từ xa. Giải pháp này đã được thử nghiệm thực địa và hoạt động một cách hiệu quả”, Stefan Wilhelm, Giám đốc điều hành của SWARM Biotactics, cho biết.

Theo SWARM Biotactics, giải pháp của công ty là kết hợp côn trùng sống với giao diện thần kinh điện tử. Những con gián sẽ được gắn một mô-đun điện tử thu nhỏ, bao gồm các cảm biến, hệ thống trí tuệ nhân tạo biên (trí tuệ nhân tạo được xử lý trực tiếp ngay trên thiết bị), các kích thích điện và hệ thống liên kết truyền thông được bảo mật để truyền và nhận dữ liệu.

Gián sống được gắn mô-đun điện tử để biến thành robot sinh học (Video: SWARM Biotactics).

Kích thích điện từ mô-đun sẽ cho phép điều khiển và kiểm soát chuyển động của gián từ xa, kết hợp với phần mềm quản lý bầy đàn cho phép những con gián được gắn mô-đun hoạt động phối hợp với nhau thành một hệ thống.

“Sinh vật sống được điều khiển thông qua các giao diện thần kinh điện tử, mang theo cảm biến, AI biên và hệ thống truyền thông tin được bảo mật. Chúng sẽ di chuyển như một đơn vị phối hợp với nhau”, Wilhelm cho biết.

Giải pháp của SWARM Biotactics là tạo ra một đội quân robot sinh học, kích thước đủ nhỏ gọn và khả năng di chuyển nhanh, luồn lách qua các không gian chật hẹp, lộn xộn… Các thiết bị điện tử được gắn trên cơ thể gián cho phép thu thập và truyền dữ liệu từ gián theo thời gian thực, trong những môi trường không thể tiếp cận bằng máy bay không người lái hoặc robot mặt đất thông thường.

Do vậy, ngoài mục đích gián điệp, gián robot sinh học của SWARM Biotactics còn có thể được sử dụng cho mục đích cứu hộ, tiếp cận những khu vực bị hư hại nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn… để tìm kiếm nạn nhân.

Những con gián robot có thể phối hợp với nhau thành một đội quân (Ảnh: SWARM Biotactics).

Chính phủ Đức đang tăng chi tiêu để thúc đẩy đổi mới công nghiệp quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và hệ thống tự quản trị. Những công ty khởi nghiệp quốc phòng như SWARM Biotactics sẽ được hưởng lợi từ điều này.

Các cường quốc đang chạy đua để tích hợp trí tuệ nhân tạo vào vũ khí, robot và các loại máy bay không người lái. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại vũ khí AI có thể vượt quá tầm kiểm soát của con người và gây ra hậu quả nghiêm trọng.