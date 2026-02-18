Trung Quốc: Robot hình người gây ấn tượng với màn múa võ đón Tết

Đội quân robot hình người trình diễn võ thuật cùng các võ sinh (Ảnh cắt từ clip).

Đêm hội mùa xuân, thường được biết đến với tên gọi Xuân Vãn, là chương trình nghệ thuật đặc biệt được phát sóng vào đêm giao thừa của Tết Nguyên đán trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Chương trình Xuân Vãn năm nay đã thu hút rất đông sự chú ý của dư luận Trung Quốc và toàn thế giới khi có sự xuất hiện của những “khách mời đặc biệt” trong một tiết mục đầy sáng tạo, kết hợp giữa di sản văn hóa truyền thống Trung Quốc với công nghệ tiên tiến.

Theo đó, công ty robot Unitree (trụ sở tại thành phố Hàng Châu) đã mang lên sân khấu của sự kiện hàng loạt mẫu robot hình người G1, H1 và H2 do chính hãng phát triển. Trong đó, mẫu robot H2 nổi bật nhất nhờ ngoại hình to lớn, cao đến 1,8m và nặng 70kg.

Các robot của Unitree đã thực hiện màn đồng diễn võ thuật với các môn sinh của Trường Võ thuật Thiếu Lâm Tháp Câu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Robot hình người của Trung Quốc thực hiện các động tác võ thuật rất phức tạp (Video: CGTN).

Mở đầu màn trình diễn, 12 robot hình người của Unitree đã cùng các võ sinh thực hiện đồng diễn quyền thuật, với các động tác đều tăm tắp và không ghi nhận sự cố nào trong quá trình phát sóng.

Các robot của Unitree tiếp tục gây ấn tượng khi thực hiện các động tác võ thuật với vũ khí, bao gồm trường côn, nhị khúc, kiếm…

Phân đoạn ấn tượng nhất của các robot là khi chúng thực hiện màn đồng diễn túy quyền (võ say). Các robot của Unitree thể hiện khả năng vận động đáng kinh ngạc, khi đóng vai người say rượu lảo đảo, nhưng vẫn giữ được thăng bằng và thực hiện các động tác võ thuật.

Unitree đã mượn sân khấu Xuân Vãn để “khoe” những đột phá mới trong phát triển robot hình người của hãng. Các robot của Unitree thực hiện những màn nhào lộn, nhảy lộn ngược 360 độ, nhảy xoay vòng trên không, tung người đá… không thua kém gì những võ sĩ chuyên nghiệp.

Dù các robot hình người phải thực hiện các động tác phức tạp nhưng trong suốt màn trình diễn, không có robot nào gặp sự cố hoặc bị ngã do mất thăng bằng. Các robot cũng phối hợp cùng nhau một cách nhịp nhàng để hoàn thành màn diễn. Điều này cho thấy Unitree đã tối ưu rất tốt khả năng kết nối, vận động và giữ thăng bằng cho robot của hãng.

Unitree được cho là đã đầu tư 100 triệu tệ (hơn 376 tỷ đồng) cho màn trình diễn trên sân khấu Xuân Vãn. Đây không chỉ là dịp để Unitree quảng bá cho sản phẩm của mình, mà còn là cách để chính phủ Trung Quốc cho thế giới thấy sự phát triển công nghệ robot của quốc gia này.

Đây không phải là lần đầu tiên robot hình người của Unitree xuất hiện trên chương trình Xuân Vãn.

Tại chương trình năm ngoái, 16 robot H1 của Unitree đã khoác lên người chiếc áo bông hoa kiểu Đông Bắc Trung Quốc, biểu diễn vũ đạo cùng với các vũ công đến từ Học viện Nghệ thuật Tân Cương.

So sánh chuyển động của robot hình người Unitree tại Xuân Vãn năm ngoái và năm nay (Video: Weibo).

Màn trình diễn của robot H1 tại chương trình Xuân Vãn năm ngoái đã gây ra ấn tượng mạnh với khán giả. Tuy nhiên, khi so sánh màn diễn năm ngoái với năm nay, có thể dễ dàng nhận thấy robot hình người của Unitree đã có những sự nâng cấp ấn tượng về vận động, đặc biệt là khả năng chuyển động mượt mà, giữ thăng bằng và thực hiện những động tác khó.

Nhiều nhà quan sát thị trường nhận xét Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về công nghệ và tốc độ phát triển robot hình người. Màn trình diễn tại Xuân Vãn năm nay là một minh chứng cho điều đó.