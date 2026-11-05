Tim đập trở lại, người bệnh vẫn có thể không qua khỏi

Ngày 3/11, CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesús de Miguel đã qua đời sau sự cố nghiêm trọng trong trận đấu với FC Andorra diễn ra một ngày trước đó. Cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tim sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono và không qua khỏi dù được các nhân viên y tế khẩn trương cấp cứu.

Theo những thông tin ban đầu của báo chí Tây Ban Nha, tiền đạo của Tenerife có mạch trở lại sau khoảng 20 phút ngừng tuần hoàn, có thể tự thở nhưng không tỉnh lại.

CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesús de Miguel đã qua đời sau sự cố nghiêm trọng trong trận đấu với FC Andorra (Ảnh: Getty).

Trao đổi với phóng viên, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho biết cần xem xét tình trạng của cầu thủ trên nhiều phương diện, từ tổn thương tim, chấn thương lồng ngực đến hậu quả của việc não bộ thiếu oxy.

Theo bác sĩ Mạnh, va chạm trực tiếp vào vùng trước tim có thể làm rối loạn hoạt động điện học của tim, dẫn tới ngừng tim đột ngột. Khi tim ngừng bơm máu, não và các cơ quan quan trọng nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy.

Não bộ đặc biệt nhạy cảm với tình trạng này. Chỉ sau khoảng 5 phút dòng máu lên não bị gián đoạn, các tế bào não đã có nguy cơ chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí không thể phục hồi.

Với trường hợp của Jesús de Miguel, bác sĩ lưu ý cần quan tâm đến khoảng thời gian từ khi xảy ra va chạm đến lúc cầu thủ được tiếp cận, triển khai cấp cứu.

Theo diễn biến trận đấu được đề cập, khoảng thời gian này được cho là đã vượt quá 5 phút. Sau đó, lực lượng cấp cứu còn phải đánh giá tình trạng và tiến hành các biện pháp hồi sức.

“Nếu tính từ thời điểm bệnh nhân bất tỉnh đến khi thực sự được cấp cứu, khoảng thời gian này có thể lên tới 30 phút, thậm chí lâu hơn, chứ không chỉ dừng lại ở 20 phút”, bác sĩ Mạnh phân tích.

Tình trạng thiếu oxy kéo dài có thể gây tổn thương não nặng nề, không hồi phục. Khi đó, ngay cả khi tim đã đập trở lại sau cấp cứu, người bệnh vẫn có thể không tỉnh lại hoặc không phục hồi được các chức năng sống.

Va chạm vùng ngực có thể khởi phát rối loạn nhịp nguy hiểm

Bên cạnh chấn thương trực tiếp, bác sĩ cũng không loại trừ khả năng người bệnh có sẵn bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Một cú va chạm mạnh có thể là yếu tố khởi phát, khiến những bất thường trước đó bộc lộ thành biến cố nguy hiểm.

Trong đó, cần chú ý đến các rối loạn nhịp tim có tính chất di truyền hoặc bẩm sinh, như hội chứng Brugada, hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW). Những bất thường này có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp nguy hiểm, ngừng tim và đột tử.

BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Ngoài ảnh hưởng đến tim, chấn thương mạnh ở ngực còn có thể gây gãy xương sườn, dập phổi, tổn thương động mạch hoặc các mạch máu lớn trong lồng ngực. Các tổn thương phối hợp với tình trạng thiếu oxy não kéo dài có thể khiến tiên lượng của người bệnh trở nên đặc biệt nặng nề.

Bác sĩ Mạnh lưu ý cần phân biệt ngừng tim do chấn thương ngoài cộng đồng với ngừng tim xảy ra trong bệnh viện. Tại bệnh viện, người bệnh thường có cơ hội được phát hiện và cấp cứu sớm bằng các biện pháp như ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khi có chỉ định, sử dụng adrenalin và hỗ trợ hô hấp.

Trong khi đó, khi biến cố xảy ra trên sân bóng hoặc ngoài cộng đồng, việc cấp cứu có thể gặp hạn chế về thời gian tiếp cận, nhân lực và trang thiết bị.

Tim đập trở lại không có nghĩa người bệnh chắc chắn tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn. Tiên lượng còn phụ thuộc vào nguyên nhân ngừng tim, thời gian tuần hoàn bị gián đoạn, mức độ tổn thương cũng như các bệnh lý đi kèm.

Người trẻ, thể lực tốt vẫn không nên chủ quan

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm tra sức khỏe tim mạch trước khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao.

Các bệnh lý cần lưu ý gồm tim bẩm sinh, bệnh mạch vành, bệnh van tim, bất thường cấu trúc tim và rối loạn nhịp tim, đặc biệt là những bất thường có yếu tố di truyền.

Việc kiểm tra không chỉ cần thiết với vận động viên chuyên nghiệp mà còn với những người thường xuyên tập luyện cường độ cao hoặc tham gia các giải thể thao phong trào.

Thực tế đã ghi nhận những trường hợp đột ngột ngừng tim khi đang chạy bộ, chơi thể thao, phải cấp cứu, thậm chí không qua khỏi. Nguy cơ này không chỉ xảy ra ở người cao tuổi hay người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim.

Vì vậy, người chơi thể thao không nên chủ quan chỉ vì còn trẻ, thể lực tốt hoặc chưa từng có triệu chứng bất thường. Khai thác tiền sử sức khỏe, tiền sử gia đình có người đột tử khi còn trẻ, kết hợp thăm khám và kiểm tra tim mạch phù hợp sẽ giúp nhận diện sớm nguy cơ.