“Không nuôi thú cưng, không hẹn hò, tôi bắt đầu nuôi một viên gạch”, một người tự nhận là “cha mẹ” của gạch viết trên mạng xã hội.

Theo The Guardian, cách chăm sóc những viên gạch này khá đơn giản. Người chơi phun nước lên bề mặt vài lần mỗi ngày, sau đó chờ các bào tử rêu trong không khí bám vào và phát triển.

Khi thiếu nước, rêu có thể chuyển sang trạng thái ngủ, tạm ngừng hoặc giảm hoạt động sinh trưởng. Khi được bổ sung độ ẩm, một số loài rêu có thể phục hồi và tiếp tục phát triển, dần phủ xanh bề mặt viên gạch.

Một hashtag liên quan đến trào lưu này đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Người trẻ Trung Quốc tìm niềm vui từ những viên gạch

Bài đăng trên Xiaohongshu kêu gọi cộng đồng cùng tham gia “xây” một viên gạch, tạo nên không gian xanh sống động mà không tốn chi phí (Ảnh: Xiaohongshu).

Theo The Guardian, các nhà bình luận Trung Quốc cho rằng trào lưu này phản ánh nhu cầu tìm kiếm những thú vui đơn giản, ít tốn kém và không đòi hỏi nhiều công sức của người trẻ.

Một người chơi chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng thú vui này mang lại “cảm giác đạt được thành tựu không kém gì khi hoàn thành một dự án dài hạn”.

Một người dùng khác trên nền tảng Xiaohongshu đăng ảnh viên gạch màu nâu gỉ của mình, kèm lời chia sẻ: “Không cần tạo ra thành quả, không phải chạy theo các chỉ tiêu KPI, không cần cầu xin nó nở hoa, cũng không phải so sánh tốc độ phát triển của nó với những viên gạch khác”.

“Bạn bè hỏi tôi có mất trí không. Tôi trả lời rằng không, tôi chỉ mới bắt đầu nuôi một viên gạch. Một viên gạch mang lại cho tôi cảm giác chắc chắn, thực tế hơn nhiều mối quan hệ khác”, một người dùng khác viết.

Người này gọi trải nghiệm đó là “sự đồng hành về mặt cảm xúc không tốn năng lượng”, bởi viên gạch mang lại cảm giác có bạn đồng hành mà không đòi hỏi tình cảm hay trách nhiệm đáp lại.

Đằng sau thú vui tưởng chừng kỳ lạ này là những thay đổi trong quan niệm sống của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc. Thay vì chạy theo những kỳ vọng truyền thống như kết hôn, sinh con hay làm việc nhiều giờ trong môi trường áp lực cao, một số người ưu tiên lối sống phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân.

Theo số liệu thống kê chính thức được The Guardian dẫn lại, gần 1/5 người trong độ tuổi 16-24, không tính học sinh, sinh viên, đang thất nghiệp. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2025.

Sau nhiều năm chịu áp lực học tập và cạnh tranh gay gắt, trong bối cảnh thị trường việc làm gặp khó khăn, một bộ phận người trẻ lựa chọn đứng ngoài cuộc đua thành tích. Họ theo đuổi lối sống “nằm yên” (lying flat), tức giảm bớt nỗ lực và căng thẳng, thay vì liên tục chạy theo các mục tiêu xã hội đặt ra.

Thú vui nuôi gạch được xem là phù hợp với tâm lý này bởi người chơi không phải đầu tư nhiều tiền bạc, không cần đạt được thành tích cụ thể và cũng không phải so sánh bản thân với người khác.

Trào lưu nuôi gạch tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe

Khi trào lưu này lan rộng, truyền thông Trung Quốc bắt đầu đề cập đến những nguy cơ sức khỏe có thể phát sinh trong quá trình chăm sóc rêu.

Một số người chơi cho biết họ gặp tình trạng ngứa mắt, chảy nước mũi. Theo cảnh báo được The Guardian dẫn lại, việc nuôi rêu trong môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với bào tử nấm.

Người dùng mạng xã hội chia sẻ hành trình chăm sóc viên gạch trong suốt một năm, kèm các hashtag như chữa lành, giảm căng thẳng (Ảnh: Xiaohongshu).

Xuedong Li, giáo sư chuyên ngành rêu đã nghỉ hưu tại Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh, khuyến cáo người chơi nên đặt gạch trong môi trường kín. Ông cũng khuyên sử dụng găng tay dùng một lần và khẩu trang khi xử lý gạch để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da và nguy cơ hít phải bào tử.

Việc tiếp xúc với bào tử nấm có thể gây ra các triệu chứng dị ứng hoặc kích ứng đường hô hấp ở một số người. Nguy cơ cụ thể phụ thuộc vào loại nấm, mức độ phơi nhiễm và tình trạng sức khỏe của từng người.

Ngoài ra, người chơi nên thận trọng khi sử dụng gạch cũ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là gạch lấy từ công trường hoặc khu vực có nguy cơ ô nhiễm. Bụi bẩn và các chất tồn dư trên bề mặt có thể gây rủi ro khi tiếp xúc hoặc xử lý không đúng cách.