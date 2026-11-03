Cầu thủ 30 tuổi này bị chấn thương ở vùng đầu và ngực sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn Jesus Owono của Andorra ở phút bù giờ 90+7. Trong tình huống tranh chấp, đầu gối của thủ môn Jesus Owono va chạm mạnh với vùng ngực của Jesus de Miguel, khiến cầu thủ Tenerife ngã xuống sân trong đau đớn rồi bất tỉnh.

Pha va chạm mạnh với thủ môn khiến Jesus de Miguel bị ngưng tim và qua đời không lâu sau đó (Ảnh: Getty).

Jesus de Miguel được sơ cứu ngay tại sân trước khi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tim của anh không có dấu hiệu hồi phục trong quá trình xe cứu thương di chuyển.

"Đau đớn tột cùng, nghẹn ngào và không thể tin đây là sự thật, CLB Tenerife xin thông báo về sự ra đi đột ngột của Jesus de Miguel Alameda trong ngày hôm nay (3/11)", CLB Tenerife phát đi thông báo về sự ra đi của cầu thủ này.

"Không có lời nào có thể an ủi chúng tôi, cũng không có điều gì có thể xoa dịu nỗi đau và sự mất mát quá lớn này.

Chúng tôi xin được sát cánh cùng gia đình, những người thân yêu của anh và toàn thể cộng đồng người hâm mộ Tenerife đang đau buồn trước sự ra đi đầy nghiệt ngã này.

Gia đình Jesus de Miguel chân thành cảm ơn tất cả những lời chia buồn và động viên đã nhận được. Đồng thời, họ tha thiết mong mọi người tôn trọng sự riêng tư trong những thời khắc đau thương này", thông báo của CLB Tây Ban Nha cho biết thêm.

De Miguel sinh năm 1996 tại Madrid và dành phần lớn sự nghiệp thi đấu ở các giải hạng thấp của bóng đá Tây Ban Nha. Anh từng khoác áo những CLB như Leganes, Unionistas và Castellon trước khi gia nhập Tenerife vào năm ngoái.

CLB Andorra cũng đã lên tiếng chia buồn trước sự ra đi của De Miguel trên trang chủ: "Với trái tim tan vỡ và nỗi đau vô hạn, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Jesus de Miguel, các đồng đội, bạn bè của anh cũng như CLB Tenerife. Mong anh yên nghỉ".

Cựu hậu vệ Barcelona Gerard Pique, cổ đông lớn nhất của CLB Andorra, cũng bày tỏ niềm tiếc thương: "Tôi vô cùng đau buồn trước sự việc này. Mong cậu yên nghỉ".