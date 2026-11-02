Khoảng 18h15 ngày 1/11, một vệt sáng màu xanh lục bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam, được người dân tại nhiều nơi ghi lại qua camera an ninh và camera hành trình trên ô tô.

Qua các video, vật thể phát sáng trong thời gian ngắn, di chuyển qua bầu trời rồi biến mất.

Vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc Việt Nam (Video: Quang Kelvin).

Hình ảnh, video ghi lại hiện tượng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người dân và làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguồn gốc vệt sáng.

Giải mã vệt sáng xanh trên bầu trời

Theo ông Nguyễn Hải Triều - nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và phổ biến kiến thức thiên văn, đây là hiện tượng thiên thạch bốc cháy khi lao vào bầu khí quyển của Trái Đất.

Thiên thạch di chuyển với tốc độ lớn khi đi vào khí quyển, bị nung nóng và phát sáng ở tầng khí quyển phía trên. Quá trình này đôi khi tạo ra tiếng nổ lớn, kèm theo sóng xung kích lan truyền xuống mặt đất và có thể được con người nghe thấy từ khoảng cách xa.

"Vệt sáng để lại có thể có các màu như cam, đỏ, xanh lục,... là do các hợp chất và kim loại cấu tạo nên thiên thạch, giống như người ta pha các chất vào pháo hoa để tạo ra hiệu ứng màu sắc", ông Nguyễn Hải Triều cho biết.

Ông Triều cho biết thêm, đây không phải là hiện tượng hiếm gặp, song cơ hội quan sát trực tiếp phụ thuộc nhiều vào điều kiện và vị trí của người quan sát.

Thiên thạch phát sáng khi lao vào khí quyển Trái Đất (Ảnh: Nguyen Tho Khanh).

Việc nhiều người ở miền Bắc ghi nhận, ghi hình được vệt sáng lần này bắt nguồn từ sự phổ biến của các thiết bị ghi hình như camera an ninh, camera hành trình... giúp những hiện tượng xảy ra trên bầu trời được lưu lại nhiều hơn so với trước đây.

Những vệt sáng mà người dân quan sát được trên bầu trời phần lớn có nguồn gốc từ các vật thể tự nhiên trong không gian như đá, sỏi, mảnh vụn hoặc bụi vũ trụ. Một số trường hợp khác cũng có thể liên quan đến rác vũ trụ, chẳng hạn mảnh vỡ vệ tinh hoặc các tầng tên lửa đẩy đi vào khí quyển Trái Đất.

Thiên thạch có trở thành mối nguy hiểm?

Phần lớn các thiên thể đi vào khí quyển Trái Đất bị nung nóng, bốc cháy và phân rã thành những mảnh nhỏ hoặc bụi trước khi chạm tới mặt đất.

Những mảnh vật chất còn sót lại thường rơi xuống biển, rừng núi, sa mạc hoặc các khu vực thưa dân cư. Dù đã có một số trường hợp thiên thạch rơi trúng nhà ở, những sự cố gây thương vong trực tiếp do mảnh vỡ vẫn rất hiếm gặp.

Với những thiên thể có kích thước lớn, sóng xung kích hình thành trong quá trình phát nổ có thể gây thiệt hại đáng kể, thậm chí lớn hơn tác động trực tiếp của các mảnh vỡ.

Ông Nguyễn Hải Triều dẫn chứng vụ nổ thiên thạch Chelyabinsk tại miền trung nước Nga ngày 15/2/2013. Sóng xung kích từ vụ nổ khiến nhiều cửa kính bị vỡ, mảnh kính văng vào người, làm gần 1.000 người bị thương.

Những thiên thể có kích thước nhỏ như vật thể xuất hiện tối 1/11 thường khó được phát hiện từ trước, đồng thời việc xác định chính xác nguồn gốc cũng gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, các vật thể này hầu như không gây ra thiệt hại đáng kể khi đi vào khí quyển Trái Đất.

Đối với những thiên thể có kích thước lớn hơn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và gây thiệt hại, con người đã phát triển các hệ thống khảo sát, giám sát và cảnh báo sớm.