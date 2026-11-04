Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn Thủ đô (HanoiTrace).

Theo phương án thí điểm của Hà Nội, mỗi lần giao nhận thịt đều phải được ghi nhận và xác nhận trên hệ thống HanoiTrace.

Nếu phát hiện vấn đề ở một lô thịt tại bếp ăn trường học, cơ quan chức năng có thể lần theo hồ sơ giao nhận để xác định thịt đến từ cơ sở giết mổ nào, lợn được nuôi ở đâu. Dữ liệu này cũng giúp xác định những điểm bán, bếp ăn khác đã nhận thịt cùng lô để khoanh vùng và thu hồi khi cần.

Mắt xích ở cơ sở giết mổ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị (Ảnh: Sở KH-CN).

Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo thành phố Hà Nội, hệ thống dùng chung được đề xuất để theo dõi chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trước mắt tập trung vào thịt lợn.

Quy mô thí điểm dự kiến gồm ít nhất 2 chuỗi cung ứng hoàn chỉnh tại 3-5 xã, phường, với 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể.

Trong chuỗi này, cơ sở giết mổ là nơi kết nối thông tin từ trang trại với từng lô thịt đưa ra thị trường. Theo quy trình đề xuất, khi tiếp nhận lợn, cơ sở giết mổ kiểm tra hồ sơ nguồn gốc và kiểm dịch.

Sau giết mổ, cơ sở tạo mã lô thịt gắn với thông tin đàn lợn đầu vào. Mối liên hệ này phải được duy trì khi thịt được pha lóc, đóng gói và giao đến từng nơi tiêu thụ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Hà Nội hiện có khoảng 73 cơ sở giết mổ tập trung. Để xây dựng quy trình mẫu, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát một cơ sở giết mổ tại xã Trần Phú.

Đoàn khảo sát thu thập phiếu giao nhận, đối chiếu hồ sơ với quy trình vận hành thực tế để xác định dữ liệu cần ghi nhận ở từng khâu.

Dùng chung dữ liệu giữa các khâu

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Sở KH-CN).

Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng nền tảng chung để quản lý thông tin định danh của các cơ sở, liên kết mã lô hàng và tiếp nhận dữ liệu từ phần mềm truy xuất của doanh nghiệp.

Theo phương án này, các đơn vị có thể sử dụng phần mềm của nhiều nhà cung cấp, với điều kiện dữ liệu giao nhận được đồng bộ để theo dõi một lô thịt xuyên suốt hành trình. Nền tảng dự kiến kết nối với kho dữ liệu dùng chung của thành phố và ứng dụng iHanoi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các sở, ngành tập trung xây dựng, công bố tiêu chuẩn và quy trình mẫu để các cơ sở sản xuất, kinh doanh có căn cứ áp dụng.

Theo bà Hà, trong điều kiện lực lượng kiểm soát còn hạn chế, việc triển khai cần tập trung vào những chuỗi có thể kiểm soát đến khâu tiêu thụ cuối cùng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát quy trình chuyên môn. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện quy trình điện tử và nền tảng dùng chung.

Theo kế hoạch, ngày 4/12, Ban Chỉ đạo sẽ họp đánh giá kết quả tháng đầu triển khai và xem xét kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm.