Liên Hợp Quốc cảnh báo về "đại dịch" khác sắp xảy ra

Dân trí Báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình hạn hán năm 2021 nêu chi tiết những rủi ro mà con người sẽ phải đối mặt trong những năm tới do lượng mưa giảm ở các điểm chính trên thế giới.

Liên Hợp Quốc cảnh báo có một loại "đại dịch" khác sắp xảy ra trên thế giới.

Sự nóng lên toàn cầu phân phối lại nguồn nước trên Trái đất là một thực tế đáng lo ngại mà nhiều nước trên thế giới buộc phải đối phó.

Báo cáo cho hay: "Với sự thay đổi khí hậu do con người gây ra, tần suất và mức độ nghiêm trọng của hạn hán đã tăng lên ở một số khu vực trên toàn cầu. Khi thế giới chuyển động dường như không thể tránh khỏi việc nhiệt độ trung bình toàn cầu ấm hơn 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, các tác động của hạn hán tăng lên và được dự đoán là sẽ tồi tệ hơn ở nhiều khu vực".

Ít nhất 1,5 tỷ người trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong hai thập kỷ qua, gây thiệt hại cho các nền kinh tế hơn 124 tỷ USD.

Theo các tác giả báo cáo, thường có một khoảng cách giữa tổn thất được báo cáo và tác động thực tế, có nghĩa là những con số như thế này tốt nhất nên được xem xét thận trọng. Chưa kể các ước tính thực tế thậm chí không tính đến nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển.

Vấn đề đáng nói chính các quốc gia đang phát triển và các vùng xa xôi lại xuất hiện đầu tiên khi chúng ta nghĩ về hạn hán nghiêm trọng. Có gần 1/5 dân số thế giới sống trong khu vực có nguy cơ khan hiếm nước. Vào cuối thế kỷ này, chúng ta có thể nhận thấy hầu hết các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán theo một cách nào đó.

Ngày càng có nhiều báo cáo dự đoán mức độ gia tăng nguy cơ thiếu nước trong một tương lai bị tàn phá bởi một cuộc khủng hoảng khí hậu.

Nhưng nếu chúng ta biết tất cả những điều này, chúng ta biết rằng hạn hán có thể tàn khốc như thế nào, và rất nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với tương lai của những đợt khô hạn thì tại sao chúng ta không kiểm soát nó tốt hơn?

Trong nỗ lực đưa ra câu trả lời, báo cáo của Liên Hợp Quốc đã tập hợp một số nghiên cứu điển hình mô tả chi tiết các vấn đề liên quan đến hạn hán để làm nổi bật ai trong cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thời kỳ căng thẳng về nước thường xuyên.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, Mami Mizutori, đã so sánh tình trạng thiếu nước trong tương lai với một thảm họa toàn cầu mà chúng ta có thể đối mặt.

"Hạn hán đang trên đà trở thành đại dịch tiếp theo và không có vắc xin nào chữa khỏi", Fiona Harvey của tờ The Guardian nhận định.

Bất bình đẳng xã hội, thiếu sự chuẩn bị và khó thích ứng với những rủi ro mới chỉ càng làm tăng thêm những thách thức mà chúng ta thường xuyên phải đối mặt trong quá khứ.

Nhưng cũng giống như một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh được hưởng lợi từ ký ức dài hạn về bệnh tật trong quá khứ, cộng đồng toàn cầu của chúng ta không thể bỏ qua những cộng đồng đã mờ nhạt trong lịch sử vì muốn tiếp cận đáng tin cậy với nước ngọt.

Trang Phạm

Theo Science Alert