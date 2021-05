Hàm răng chó Pitbull khỏe cỡ nào mà cắn chết người "như bỡn"?

Dân trí Loài chó được mệnh danh là 'sát thủ máu lạnh' này có một nguồn gốc đáng sợ, và hàm răng với lực cắn "khủng bố" không kém.

Ngày 20/5, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại một quán cà phê gần khu công nghiệp Hòa Bình (huyện Thủ Thừa, Long An) khi một nam thanh niên bị hai con chó Pitbull (một đực, một cái) nặng hơn 60 kg tấn công đến chết.

Chứng kiến vụ việc, chủ nhân của con chó chạy ra can ngăn nhưng cũng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng.

Sự việc được chia sẻ trên các trang báo điện tử và mạng xã hội khiến nhiều người rùng mình sợ hãi trước mức độ nguy hiểm và hung dữ của chó Pitbull.

Trên thực tế, chó Pitbull mặc dù không quá cao lớn và nặng cân, nhưng nếu về độ hung dữ và sức mạnh thì có lẽ chó Pitbull không hề thua kém bất kỳ giống chó nào.

Đặc biệt, loài chó này còn sở hữu cặp hàm với lực cắn cực mạnh, có thể làm gãy xương đùi của một con bò trưởng thành chỉ bằng một nhát cắn.

Nguồn gốc "rợn người" về giống chó Pitbull

Pitbull là giống chó chiến đấu. Vì thế, chúng đặc biệt hung dữ và có ngoại hình lý tưởng cho việc tấn công kẻ địch.

Vào thế kỷ 18, Pitbull xuất hiện ở các nước Anh, Ireland và Scotland. Cho đến đầu thế kỷ 19, chúng được chính người Anh mang sang Mỹ để dùng cho việc canh gác trang trại, giữ nhà và săn bắt thú rừng.

Người Mỹ nhận thấy rõ tiềm năng của loài chó này nên mau chóng lai tạo chúng với giống chó bản địa và tạo ra loài Pitbull khỏe mạnh và dữ tợn hơn nhiều so với Pitbull của nước Anh.

Với bản tính hung dữ, hiếu chiến, gan lỳ và sự bền bỉ khi chiến đấu thì loài chó này đã được mệnh danh là 'sát thủ máu lạnh' hay 'chó chiến binh', 'võ sĩ giác đấu'.

Ban đầu người ta lai tạo giống chó này chỉ nhằm mục đích tạo ra dòng chó chiến để phục vụ những cuộc chiến đẫm máu.

Họ thường huấn luyện những chú chó Pitbull trong những cuộc chiến do người dân ở đây tổ chức. Trong cuộc chiến này, những chú Pitbull phải chiến đấu với bò tót hoặc gấu lớn. Đây là một trò chơi vô nhân đạo và hết sức tàn bạo, đến năm 1935 nước Mỹ mới hoàn toàn cấm trò chơi này.

Từ những cuộc chiến đó, người ta mới đặt cho chú chó này cái tên Pitbull, Pit mang nghĩa chiến đấu, còn Bull nghĩa là bò tót, cả từ này có nghĩa là "kẻ dám đương đầu với bò tót".

Chó Pitbull nguy hiểm thế nào?

Lực cắn của chó Pitbull gấp khoảng 2,5 lần con người, và bằng một nửa so với cá mập trắng.

Nếu một chú chó Pitbull được huấn luyện và dạy dỗ cẩn thận thì nó sẽ rất thân thiện với con người. Tuy nhiên, về cơ bản đây là giống chó được sinh ra với mục đích chiến đấu, nên chúng vô cùng hiếu chiến và có khả năng chiến đấu được xếp vào hạng bậc nhất.

Pitbull trông rất lầm lì và dữ tợn với đôi mắt trợn ngược, hai tai hình tam giác dựng thẳng đứng. Vầng trán và phần gò má của Pitbull trông khá gồ ghề, phần mõm dài, chảy xệ, xếch nhẹ lên để lộ hàm răng nhọn với chiếc lưỡi đỏ ửng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó.

Vũ khí đáng sợ nhất của Pitbull chính là hàm răng đặc biệt. Có thông tin cho rằng hàm của chó Pitbull có cấu tạo đặc biệt, có cơ chế "khóa khớp" nên mới có khả năng giữ chặt, khi đã cắn được nạn nhân thì sẽ không dễ dàng nhả ra.

Cấu trúc xương hàm của chó Pitbull American.

Tuy nhiên theo giải phẫu hộp sọ của chó Pitbull, các nhà khoa học nhận thấy xương hàm của Pitbull cũng cấu tạo gần giống các giống chó khác, không hề có cơ chế khóa.

Do vậy, lý do mà chúng cắn chặt, không chịu nhả dường như là do cơ hàm khỏe nên sức cắn mạnh; và với bản tính chiến đấu, nên luôn nghiến chặt, không thả đối thủ ra mà thôi.

Người ta đo được lực cắn của Pitbull Mỹ đạt xấp xỉ 305 pound / inch vuông (psi). Cú đớp này được cho là đủ mạnh để làm gãy xương đùi của một con bò chỉ bằng một nhát cắn. Con số này gấp khoảng 2,5 lần so với con người (120 psi), và bằng một nửa so với cá mập trắng (600 psi).

Nếu bị chó Pitbull cắn, vết cắn thường sẽ rất sâu. Nhiều trường hợp mất máu vì vết cắn này có thể dẫn đến tử vong.

Cận cảnh hàm răng - vũ khí đáng sợ của chó Pitbull. Ảnh: DevianArt

Theo Insidedogsworld, trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì Pitbull xếp vị trí đầu tiên. Một đặc điểm chúng ta cần lưu ý khi vô tình tiếp xúc với loài chó này là chúng có tập tính lãnh thổ cao, nghĩa là chúng sẽ tấn công bất cứ đối thủ nào đi vào "khu vực" của chúng.

Ngoài ra, Pitbull là loài chó trung thành với chủ. Chúng sẽ sẵn sàng lao tới bảo vệ chủ trong bất cứ tình huống nào dù là nguy hiểm nhất. Đây là một trong những đặc tính tốt ở chó Pitbull. Tuy nhiên cũng bởi điều này nên đã xảy ra nhiều vụ việc Pitbull cắn người đáng tiếc, thậm chí dẫn tới thương vong.

Theo thống kế của National Geographic, chỉ từ năm 2005 đến 2015, loài chó Pitbull đã giết chết 232 người Mỹ (tức là trung bình 1 người trong 17 ngày). Còn ở nước Anh thì loài chó này thậm chí bị cấm nuôi.

Tại Việt Nam cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp chó Pitbull cắn người, và hậu quả để lại thường rất nặng nề, nhiều người đã chết hoặc bị thương tích nặng dưới hàm răng và cú đớp của loài chó này, trong đó có nhiều trẻ em.

Minh Khôi