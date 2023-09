Con gà sống thọ 21 tuổi được trao kỷ lục Guinness

Con gà có biệt danh Peanut sống thọ hơn 21 tuổi (Ảnh: MR).

Thông thường, gà có tuổi thọ trung bình từ 5 đến 8 năm, nhưng Peanut là một ngoại lệ hiếm gặp. Con gà mái đến từ trang trại cấm giết mổ ở Michigan (Mỹ) hiện đang là con gà lớn tuổi nhất thế giới, với thành tích 21 tuổi, 156 ngày và vẫn còn tăng thêm.

Trước đó vào ngày 28/1, Peanut đã chính thức được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu gà lớn tuổi nhất thế giới khi chạm mốc 20 tuổi 272 ngày.

Điều thú vị ở Peanut là con gà này từng suýt chút nữa bị tước đi mạng sống ngay từ khi mới sinh.

Bà Marsi Parker Darwin, chủ nhân của con gà, cho biết Peanut bị kẹt trong những quả trứng thối khi bà đang chuẩn bị ném chúng xuống ao để làm thức ăn cho rùa.

Thế nhưng, bà chợt nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phát ra, rồi con gà nhẹ nhàng thoát ra khỏi vỏ. Bà đặt con gà con mới chào đời dưới lò sưởi và dạy nó ăn uống.

Ngày 28/1, Peanut chính thức được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu gà lớn tuổi nhất thế giới (Ảnh: MR).

Peanut ban đầu có kích thước rất khiêm tốn, chỉ bằng 1/3 so với những con gà khác trong trang trại. Bởi lý do này, bà Darwin không nghĩ rằng nó có thể sống sót cùng với đàn. Cái tên "Peanut" (hạt đậu phộng) được đặt cho con gà cũng vì lý do này.

Thế nhưng, gia đình bà Darwin không thể tưởng tượng được rằng, con gà nhỏ bé năm xưa đã sống cùng họ trong suốt hơn 2 thập kỷ. Giờ đây, nó là một phần của gia đình. Họ thậm chí đã tổ chức sinh nhật 21 tuổi cho Peanut vào tháng 5.

Cho đến nay, con gà dường như vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Peanut được nhận xét là có tính cách thân thiện, khá hòa đồng với tất cả những ai xung quanh, kể cả chó và mèo.

Ở tuổi 21, Peanut chủ yếu dành cả ngày để ngủ và ăn. Bữa sáng yêu thích của Peanut là sữa chua và một quả nho đi kèm. "Peanut thích ngồi trong lòng tôi và xem tivi", bà Darwin nói. "Tôi nghĩ con gà thích sự ấm áp khi rúc vào người tôi".

Bà Darwin chụp ảnh cùng Peanut (Ảnh: MR).

Darwin cho biết bà từng được một người bạn thúc giục nộp đơn xin danh hiệu cho Peanut vào năm 2022. Tuy nhiên, việc chứng minh tuổi của một con gà không phải là điều đơn giản, bởi kích thước và ngoại hình của nó gần như không hề thay đổi so với một con gà trưởng thành.

Để làm điều này, bà Darwin đã phải dựa vào một số tấm ảnh cũ được chụp lại của gia đình. "Tôi có một số bức ảnh cũ của bạn bè, cháu gái và cháu trai đã chụp với Peanut nhiều năm trước. Đây là bằng chứng tốt nhất của chúng tôi", bà Darwin chia sẻ.

Cuộc đời của Peanut đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bà Darwin khi bà tự xuất bản một cuốn sách dành cho trẻ em nói về tình yêu giữa bà với con gà.

Gà Peanut đang trên đường thách thức danh hiệu con gà lớn tuổi nhất trong lịch sử. Kỷ lục này hiện đang thuộc về một con gà Mỹ khác có tên Muffy, với thành tích 23 tuổi 152 ngày. Cột mốc được xác lập khi nó qua đời vào năm 2011.