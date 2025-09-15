Xúc động chuyện nữ sinh nhặt ve chai kiếm tiền mời bà đi xem phim “Mưa đỏ"

Đó là câu chuyện ấm lòng của Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Phan Bội Châu, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, mang đến nhiều cảm xúc tích cực.

Chia sẻ về hành động của mình, Linh cho biết: "Bà em từng là y tá quân y, tham gia trong cuộc chiến chống Mỹ nên khi em thấy bộ phim “Mưa đỏ”, em nghĩ sẽ rất phù hợp và ý nghĩa với bà. Bà có nhiều kỷ niệm gắn liền với thời kỳ đó. Em muốn đưa bà đi xem để bà được sống lại những ký ức hào hùng".

Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Phan Bội Châu gây ấn tượng với câu chuyện thu lượm phế liệu, kiếm tiền mời bà đi xem phim (Ảnh: NVCC).

Linh cho biết em không muốn xin tiền mẹ vì mà thay vào đó là tự làm bằng chính nỗ lực của bản thân.

"Đây là cách em muốn nói với bà rằng em yêu bà rất nhiều. Hành động này cũng giúp em ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và gom chai nhựa để bán", nữ sinh chia sẻ.

Thầy Nguyễn Trần Lâm, Tổng phụ trách Trường THCS Phan Bội Châu, người đầu tiên chia sẻ clip, kể lại: "Thấy học sinh cứ đi loanh quanh trường nhặt ve chai, tôi hỏi thì em nói đang kiếm tiền để đưa bà đi xem phim. Gia đình em không khó khăn, nhưng em thích tự thực hiện mục tiêu của mình. Tôi thấy đây là hành động dễ thương, ý nghĩa nên đăng lên mạng xã hội".

Đoạn clip nhanh chóng trở nên "viral" (lan truyền), giúp nhiều người biết đến cô học trò nhỏ tên Phương Linh. Thầy Lâm cũng tiết lộ thêm, Linh là một thành viên năng nổ trong Ban chỉ huy Liên đội trường.

"Tôi đăng clip với tinh thần vui vẻ, không ngờ lại tạo hiệu ứng lớn như vậy", thầy Lâm cho biết.

Hưởng ứng câu chuyện của Linh, nhiều học sinh cũng gom chai nhựa đã qua sử dụng gửi tới em (Ảnh: NVCC).

Chị Nguyễn Thị Kim Phương, mẹ của Phương Linh, đã không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về câu chuyện của con gái. Chị cho biết, ban đầu bà ngoại không chịu đi vì bị đau khớp và ngại di chuyển.

"Phương Linh đã thuyết phục bà “gãy lưỡi”, sau đó, khi xem được clip về cô cháu gái, bà xúc động mới đồng ý đi", chị Kim Phương kể.

Để kịp suất chiếu, bà đã ứng trước tiền vé để hai bà cháu đi xem, mẹ tự mua vé và Linh đang tiếp tục gom ve chai để trả lại số tiền đó cho bà.

“Ngày hôm qua, em đã hoàn thành ước muốn mời bà ngoại đi xem phim. Em cảm thấy rất vui. Em vẫn còn nhiều ve chai chưa bán được và sẽ tiếp tục gom lại để trả tiền mua vé xem phim cho bà ngoại", Linh nói.

Phương Linh và bà ngoại (Ảnh: NVCC).

Phương Linh cùng bà và mẹ đi xem phim Mưa đỏ (Ảnh: NVCC).

Mẹ của Linh cũng giải thích thỉnh thoảng hàng xóm gom góp ve chai gửi bà ngoại bán gây quỹ từ thiện cho các Đoàn thể khu phố, ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.

Điều bất ngờ nhất được mẹ tiết lộ là Phương Linh đã từng là một diễn viên nhí, tham gia một số phim truyền hình và điện ảnh, bao gồm cả phim "Lật mặt 7".

"Con bé nói đùa là đi đóng phim mấy năm trời không ai biết, mà tự nhiên nhờ clip này mà nhiều người biết đến con hơn. Giờ người ta gọi con là “Linh ve chai” rồi", chị Kim Phương cười kể lại.

Câu chuyện của Phương Linh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tự lập, tình yêu thương gia đình và ý thức bảo vệ môi trường, chứng minh rằng những hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim có thể tạo nên hiệu ứng lớn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.