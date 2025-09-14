Nữ doanh nhân mua 726 vé "Mưa đỏ” tặng cựu chiến binh

Sáng một ngày giữa tháng 9, rạp chiếu phim 12/9 tại phường Thành Vinh trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Từng nhóm cựu chiến binh, với mái đầu bạc phơ và những bộ quân phục đã sờn màu thời gian, chậm rãi bước vào rạp, tay cầm trên tay những tấm vé nhỏ.

Đối với họ, đây không chỉ là một buổi xem phim đơn thuần, mà còn là một hành trình ngược dòng ký ức, trở về với tuổi trẻ oanh liệt nơi chiến trường.

Chị Hiền (áo dài xanh lơ) chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh tại rạp 12/9 (Ảnh: Thành Vinh).

Chị Đinh Thu Hiền, một nữ doanh nhân đến từ phường Vinh Phú (thành phố Vinh cũ, Nghệ An) đã mua toàn bộ 726 vé xem phim Mưa đỏ tại 3 phòng chiếu của rạp 12/9, dành tặng các cựu chiến binh trên địa bàn Nghệ An.

"Đây chỉ là món quà nhỏ bé của tôi gửi đến những con người đã hy sinh tuổi xuân cho Tổ quốc. Các bác, các anh từng sống và chiến đấu trong lửa đạn, để hôm nay chúng ta có được hòa bình. Tôi chỉ mong tấm lòng này có thể khiến các bác cảm thấy ấm áp, được sẻ chia và trân trọng", chị Hiền chia sẻ.

Các cựu chiến binh đến rạp 12/9 xem phim "Mưa đỏ" với những tấm vé miễn phí do chị Hiền tặng (Ảnh: Thành Vinh).

Ông Trần Anh Sơn, một cựu chiến binh trú phường Thành Vinh, bày tỏ: "Khi xem bộ phim Mưa đỏ, tôi thật sự xúc động. Bộ phim có ý nghĩa lớn, không chỉ nhắc lại cho thế hệ chúng tôi mà còn gửi gắm đến thế hệ mai sau những câu chuyện hy sinh, mất mát của cha anh.

Đặc biệt, phim đã khẳng định sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam khiến cả thế giới phải khâm phục. Ý nghĩa, giá trị lịch sử mà bộ phim truyền tải là vô cùng sâu sắc, dù mới chỉ tái hiện được một lát cắt, một phần nhỏ trong bức tranh lớn của lịch sử".

Với chị Hiền, giây phút nhìn thấy các bác cựu chiến binh rời rạp trong ánh mắt đỏ hoe là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Các cựu chiến binh trong phòng chiếu phim tại rạp 12/9 (Ảnh: Thành Vinh).

Sau buổi chiếu, chị Hiền đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Xin cảm ơn mọi người đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này. Xin phép các bác cựu chiến binh, cháu được đăng một vài hình ảnh đẹp làm kỷ niệm". Bài viết đã nhận được hàng trăm lời cảm ơn và sự trân trọng từ cộng đồng mạng.

Mưa đỏ không chỉ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt mà còn khắc sâu trong lòng mỗi người bài học về sự hy sinh, kiên cường và tình yêu Tổ quốc.

Với các cựu chiến binh, bộ phim là chiếc cầu nối để gặp lại đồng đội, để sống lại ký ức tuổi trẻ. Với lớp trẻ, đó là bài học bằng hình ảnh, bằng cảm xúc, dễ đi vào trái tim hơn bất kỳ trang sách nào.