Xây dựng trường học hạnh phúc ở TPHCM: Nhiều hoạt động gần gũi, thiết thực

Từ bữa sáng cùng hiệu trưởng đến “tiết học hạnh phúc”

Từ năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, triển khai hoạt động học sinh cùng ăn sáng và trao đổi về các vấn đề trường lớp với hiệu trưởng, giáo viên thông qua các buổi họp Hội đồng học sinh định kỳ.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị, TPHCM đưa ra những đề xuất tại buổi họp Hội đồng học sinh (Ảnh: H.T).

Đây là sáng kiến dành cho học sinh khối lớp 3, 4 và 5. Thành viên hội đồng là những học sinh xuất sắc được lớp bầu chọn, mỗi lớp 3 em, đại diện tiếng nói của lớp để góp ý, đề xuất và trình bày nguyện vọng với ban giám hiệu nhà trường trong mỗi kỳ họp.

Ở đợt gần nhất, hoạt động này có thêm sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh. Trong không gian thân mật, gần gũi, học sinh có cơ hội trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ chân thật của mình, qua đó tăng sự gắn kết với thầy cô và phụ huynh.

Chọn hình thức cùng ăn sáng, thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là cách tạo thêm một kênh để hiệu trưởng, thầy cô và cả bố mẹ cùng lắng nghe tiếng nói của học sinh một cách thẳng thắn, chân thực nhất, gắn với mục tiêu giáo dục lấy học sinh làm trung tâm.

Tại đây, học sinh thẳng thắn đề xuất nhà trường duy trì ngày hội giáo dục giấc ngủ, tăng thêm các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm lịch sử cùng các hội thi, đặc biệt là hoạt động liên quan đến ngoại ngữ cũng như chia sẻ về cảm xúc của mình về các hoạt động ở trường học.

Trước mỗi buổi họp, nhà trường đều gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến học sinh về các hoạt động giáo dục như các hoạt động giáo dục học sinh yêu thích, về bữa ăn bán trú, về giấc ngủ trưa… để có sự điều chỉnh phù hợp.

Qua bữa ăn sáng và buổi họp Hội đồng học sinh, Hiệu trưởng lắng nghe tâm tư và đề xuất của các em (Ảnh: H.T).

Từ đầu năm 2026, Trường THPT Phú Nhuận đẩy mạnh tổ chức các “Tiết học hạnh phúc” ở tất cả các môn học. Thay vì chỉ diễn ra trong lớp học với giáo án truyền thống, các tiết học này có thể được tổ chức ở sân trường, sân bóng hoặc không gian mở khác, với những nội dung ngoài kịch bản như chia sẻ, tâm sự của học sinh, giúp tạo sự gần gũi và thoải mái hơn trong học tập.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, các tiết học mở, tiết học hạnh phúc được nhiều trường tổ chức đã tạo sự hứng thú lớn cho học sinh. Mô hình này cũng góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc đa dạng hóa hình thức học tập nhằm xây dựng tình yêu học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và hướng đến mô hình trường học hạnh phúc là định hướng được khuyến khích mạnh mẽ. Vì vậy, giáo viên và nhà trường được khuyến khích chủ động sáng tạo những giờ học mang lại sự thoải mái, hứng thú cho học sinh.

Đây là hai trong nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đang được các trường học tại TPHCM triển khai nhằm xây dựng và lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc trong môi trường học đường.

Trường học hạnh phúc trở thành định hướng phát triển bền vững

Từ năm 2023 đến nay, mô hình “Trường học hạnh phúc” đã được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực 1 - TPHCM và được xem là định hướng phát triển lâu dài, bền vững của ngành giáo dục thành phố.

Phụ huynh tham gia vào hoạt động giáo dục của trẻ tại Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hoà, TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện, Sở GD&ĐT đã ban hành bộ tiêu chí trường học hạnh phúc gồm 18 tiêu chí, chia thành 3 nhóm: con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: cần cải thiện, khá và tốt. Bộ tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chí của UNESCO và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại TPHCM.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là mục tiêu của từng nhà trường mà còn là định hướng chung của toàn ngành giáo dục thành phố, thể hiện quan điểm xuyên suốt: giáo dục trước hết phải là môi trường an toàn, nhân văn và giàu cảm xúc tích cực.

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình này đã tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét trong đời sống học đường. Môi trường giáo dục tại nhiều trường ngày càng thân thiện, cởi mở; mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh, nhà trường và phụ huynh được củng cố trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe và đồng hành.

Học sinh đến trường không chỉ để tiếp thu kiến thức mà còn được quan tâm, chia sẻ, phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất và cảm xúc. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng văn hóa ứng xử học đường và môi trường học tập xanh, an toàn, lành mạnh ngày càng được chú trọng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, học sinh TPHCM có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại nhưng cũng đối diện với áp lực học tập, tác động từ mạng xã hội và nhiều biến động tâm lý của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM trong chương trình về phòng chống bạo lực học đường (Ảnh: Hoài Nam).

Môi trường giáo dục hạnh phúc giúp học sinh được tôn trọng sự khác biệt, được hỗ trợ tâm lý, từ đó phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Ngành giáo dục TPHCM xác định sẽ tiếp tục kiên trì với định hướng này, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, chia sẻ các mô hình hiệu quả để mỗi trường học thực sự trở thành nơi giáo viên yên tâm cống hiến, học sinh vui đến trường và phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.