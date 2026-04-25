Lần đầu tiên một địa phương thêm trường tư vào đăng ký nguyện vọng lớp 10

Thông tin trên được nêu ra tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 4 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố chiều 24/4.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập. Kỳ thi được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm áp lực và tăng tính minh bạch, đồng thời mở rộng quy mô tổ chức.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng thông tin tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Toàn thành phố có 70.626 học sinh lớp 9, tăng 7.288 em so với năm trước. Chỉ tiêu vào các trường THPT công lập đạt 48.611 học sinh, tương ứng 68,8%.

Kỳ thi dự kiến tổ chức tại 92 hội đồng thi, gồm 2 hội đồng thi chuyên, với khoảng 3.000 phòng thi và gần 7.500 cán bộ tham gia.

Thời gian thi diễn ra từ 31/5 đến 2/6/2026. Thí sinh thi công lập hoàn thành trong 1,5 ngày với 3 môn ngoại ngữ, ngữ văn và toán. Ngày 2/6 dành cho thí sinh thi chuyên.

Thời gian chấm thi được rút ngắn, dự kiến hoàn thành ngày 9/6 nhưng chưa công bố ngay. Hội đồng thi sẽ chờ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT để thực hiện ghép phách, vào điểm và công bố kết quả.

Thí sinh đăng ký dự thi hoàn toàn trực tuyến, không bị giới hạn địa giới hành chính. Học sinh có thể chọn địa điểm thi tại khu vực giáp ranh; học sinh tỉnh lân cận cũng có thể thi tại Hải Phòng.

Một điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên khối trường ngoài công lập được đưa vào hệ thống đăng ký nguyện vọng. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng chuyên, 2 nguyện vọng công lập và 3 nguyện vọng ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên.

Nguyên tắc xét tuyển thực hiện theo thứ tự từ chuyên đến công lập, sau đó đến ngoài công lập. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo.

Trường hợp thí sinh trúng tuyển trường chuyên nhưng không nhập học sẽ không được chuyển sang xét tuyển công lập. Nếu trúng tuyển nguyện vọng 2 công lập mà không xác nhận nhập học, thí sinh vẫn có thể được xét sang khối ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên.

Ông Phạm Hồng Quân cho biết kỳ thi năm nay đối mặt nhiều khó khăn khi quy mô tăng mạnh, thời gian tổ chức gần kỳ thi tốt nghiệp THPT, cùng nguy cơ gian lận công nghệ cao và thời tiết bất thường.

Thành phố kỳ vọng với sự chuẩn bị chủ động, kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đồng thời tạo thuận lợi cho thí sinh.