Hơn 500 nghìn thí sinh chưa đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Như vậy so với tổng số hơn 1 triệu thí sinh THPT và tự do, con số đăng ký ngày đầu tiên chỉ chiếm gần một nửa.

Tin từ Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) sáng nay, trong số thí sinh đăng ký ngày đầu tiên, có hơn 452 nghìn thí sinh là học sinh lớp 12, chiếm 93,88%; gần 30 nghìn thí sinh tự do, chiếm 6,12%. Trong số này, đã có 2.446 thí sinh đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ.

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, số lượng đăng ký trực tuyến hơn 474 nghìn em, chiếm 98,37%. Hệ thống chạy ổn định.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h00 ngày 5/5.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi môn ngữ văn, toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn tự chọn đã được học ở lớp 12: Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ.

Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo Bộ GD&ĐT, các em phải có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi. Trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu, cần liên hệ với nơi đăng ký dự thi để được hỗ trợ.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Lưu ý, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.