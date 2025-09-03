Vừa nhập học, tân sinh viên đã "đau đầu" với bài thi tiếng Anh đầu vào

Áp lực bài thi đầu tiên thời sinh viên

T.T. (TPHCM), tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho hay, em đang dốc toàn bộ sức lực để ôn tập tiếng Anh, chuẩn bị cho kỳ sát hạch căng thẳng.

“Kết quả thi sẽ ảnh hưởng tới việc xếp lớp, miễn học phần nên em khá lo lắng", T. chia sẻ.

Tân sinh viên nhập học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh minh hoạ: UTE).

Với nhiều sinh viên, mặc dù đã trải qua kỳ thi THPT cam go, áp lực từ bài thi tiếng Anh đầu vào vẫn không hề nhỏ.

"Dù biết tiếng Anh rất quan trọng, nhưng nghĩ đến việc phải thi ngay sau khi vừa nhập học khiến em rất mệt mỏi", Phạm Duy, trúng tuyển vào Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM tâm sự.

Nỗi lo này cũng là nỗi lòng chung của nhiều tân sinh viên, đặc biệt là với những bạn không quá tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình.

T.M. (Đồng Tháp), tân sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM, gọi bài thi này là "nỗi ám ảnh".

"Vì đăng ký nhầm nguyện vọng nên em đỗ vào trường có yêu cầu tiếng Anh khá cao. Bây giờ phải học gấp, em thấy áp lực vô cùng", M. tâm sự.

Hàng loạt trường đại học kiểm tra đầu vào tiếng Anh

Bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào không phải là quy định mới, ngày càng được các trường đại học chú trọng. Mục đích chính là để phân loại trình độ, từ đó định hướng lộ trình học tiếng Anh phù hợp, giúp sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra của trường.

Đại học Kinh tế Quốc dân kiểm tra tiếng Anh và phân loại trình độ cho tân sinh viên khóa 67 để tư vấn, định hướng cho sinh viên học tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho trường quy định. Hình thức kiểm tra trên máy tính thời gian từ 7 đến 12/9.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh để phân loại trình độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xếp lớp học kỹ năng giao tiếp. Các sinh viên được nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định riêng của trường để được chuyển điểm/miễn các học phần ngoại ngữ và miễn thi ngoại ngữ đầu ra trong học kỳ 1 năm học 2025-2026.

Nhiều trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM đều có quy định kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Trong đó, Trường Đại học Khoa học tự nhiên tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu khóa nhằm xếp lớp các học phần Anh văn phù hợp cho sinh viên chương trình đại trà và đánh giá trình độ cho chương trình tăng cường tiếng Anh.

Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên phiếu trả lời vào ngày 5/9. Sinh viên không dự kiểm tra Anh văn đầu khóa và chưa có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu sẽ bị xếp vào học các lớp Anh văn bổ túc.

Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra và còn hiệu lực tại thời điểm nộp nộp về trường để được miễn học các học phần Anh văn và xét đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định, những sinh viên này không cần phải dự thi kiểm tra anh văn đầu khóa.

Tân sinh viên chính quy khóa tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ngoại trừ sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu vào hoặc chuẩn ngoại ngữ đầu ra) theo quy định của trường cũng phải trải qua bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào ngay sau khi nhập học.

Dạng thức bài thi đối với sinh viên chương trình dạy và học bằng tiếng Việt sẽ gồm 3 kỹ năng (nghe - đọc - viết). Đối với sinh viên chương trình dạy và học bằng tiếng Anh (lớp E), bài thi tiếng Anh 4 kỹ năng (nghe - đọc - nói - viết).

Trường Đại học Quốc tế có lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 26-30/8 vừa qua.

Một số trường đại học khác cũng tổ chức thi sát hạch tiếng Anh như: Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM…

Trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ngày càng cao, tiếng Anh không còn là lợi thế mà đã trở thành một kỹ năng bắt buộc.

Các trường đại học đã có những định hướng rõ ràng ngay từ những ngày đầu sinh viên bước vào giảng đường, với hàng loạt yêu cầu về chuẩn đầu vào và đầu ra nhằm trang bị hành trang tốt nhất cho tương lai.