Cậu bé lớp 2 ở Gia Lai trả lại hơn 5 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 20/5, Công an xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tiếp nhận số tiền từ em Nguyễn Minh Khang (SN 2018, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ) nhặt được để trả lại cho người đánh rơi.

Vào ngày 19/5, trong lúc đi học, Khang đã nhặt được chiếc ví da nữ màu đỏ. Kiểm tra bên trong, Khang phát hiện có hơn 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên chị T.T.Đ. (trú tại thôn 1, xã Kông Bơ La, Gia Lai).

Em Nguyễn Minh Khang (giữa) mang chiếc ví đến giao nộp Công an xã Kông Bơ La sau khi nhặt được (Ảnh: Công an xã Kông Bơ La).

Ngay sau đó, em đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Kông Bơ La giao nộp, nhờ tìm người đánh mất để trả lại. Công an xác định, chị Đ. là người đánh rơi chiếc ví trên vào ngày 19/5. Khi nhận lại tài sản, chị Đ. xác nhận toàn bộ số tiền cùng giấy tờ cá nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Theo Công an xã Kông Bơ La, hành động trung thực, không tham của rơi của Khang là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tích cực trong cộng đồng. Việc làm của em không chỉ giúp người đánh rơi giảm bớt thiệt hại mà còn trở thành tấm gương sáng về lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm để thiếu nhi địa phương học tập, noi theo.