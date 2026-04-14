Vừa cập nhật thực đơn tuần, trường thông báo dừng ăn bán trú gấp

Cụ thể, chiều 13/4, Trường THCS Bình Quới Tây, TPHCM ra thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ ngày hôm nay (14/4) cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, trường vừa đăng tải thực đơn bán trú trong tuần từ nhà cung cấp suất ăn gửi đến.

Vừa cập nhật thực đơn tuần, Trường THCS Bình Quới Tây thông báo ngưng tổ chức bán trú từ ngày 14/4 (Ảnh: H.N).

Động thái này của trường được cho liên quan đến vụ việc khoảng 200 học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc.

Trong thời gian này, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón học sinh về ăn trưa hoặc chuẩn bị bữa ăn mang theo.

Đối với hoạt động nghỉ trưa, nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh bán trú ngủ tại trường trong thời gian tạm dừng cung cấp suất ăn.

Đồng thời, nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả các khoản chi phí liên quan đến suất ăn trưa, dịch vụ phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú trong thời gian tạm dừng.

Tương tự, Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định) cũng thông báo tạm dừng suất ăn bán trú từ ngày 13/4 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Nhà trường dự kiến tổ chức lại khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Theo thông tin từ nhà trường, trong các ngày 8 và 9/4 đã xuất hiện nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc, bảo đảm tính khoa học và đúng quy định.

Trong thời gian tạm dừng bán trú, nhà trường vẫn duy trì hoạt động dạy học theo thời khóa biểu; đồng thời đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe.

Đối với các khoản thu bán trú, nhà trường cho biết sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong những ngày tạm dừng theo quy định.

Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, ông Lê Đình Thảo cho biết sẽ thông tin đầy đủ và kịp thời tới phụ huynh khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Cùng với đó, Trường THCS Thanh Đa cũng thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong thời gian kiểm tra cuối học kỳ II.

Nhà trường ngưng hoạt động bán trú từ ngày 13/4 cho đến khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Nhiều trường học ở TPHCM ngưng bán trú sau vụ ngộ độc xảy ra với học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (Ảnh: PH).

Được biết, 3 trường tạm ngưng bán trú này cùng sử dụng cùng một đơn vị cung cấp suất ăn đang phục vụ tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây - nơi xảy ra vụ việc hơn 200 học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, phải nhập viện hoặc cấp cứu.

Theo thông báo của Sở Y tế TPHCM ngày 13/4, kết quả cấy phân các học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tâyđang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Kết quả xét nghiệm PCR do OUCRU thực hiện, tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.