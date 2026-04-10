Vụ 148 trẻ nghi ngộ độc: Còn hơn 200 em chưa trở lại trường

Ghi nhận sáng 10/4, toàn Trường Tiểu học Bình Quới Tây, (phường Bình Quới, TPHCM) có 686/906 học sinh đến lớp. Con số này đã tăng đáng kể so với ngày 9/4 khi chỉ có 457 em đi học.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hơn 200 học sinh vắng mặt tại trường vì nhiều lý do khác nhau.

Lãnh đạo nhà trường cho biết nguyên nhân chính là do một số em vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà. Mặt khác, tâm lý phụ huynh còn lo ngại, chưa thực sự yên tâm cho con quay lại môi trường học tập sau sự cố.

Một lớp học tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vào sáng 10/4 (Ảnh: Hoàng Phúc).

Về tình hình sức khỏe của nhóm học sinh nhập viện, tính đến tối 9/4, có 26 học sinh đang được điều trị chuyên khoa. Tuy nhiên, số liệu này liên tục biến động do nhiều em hồi phục tốt và đã được xuất viện.

"Nhìn chung sức khỏe các em đã ổn định, một số ít trường hợp chỉ còn cảm giác mệt nhẹ", lãnh đạo nhà trường thông tin thêm.

Ngay sau sự việc, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh đến thăm học sinh tại các bệnh viện, đồng thời gửi mẫu thức ăn ngày 7/4 và 8/4 đi xét nghiệm.

Hiện hoạt động ăn bán trú đã tạm dừng, học sinh được phụ huynh đón về trong ngày, nhà trường tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nườm nượp đến đón con về trong trưa ngày 10/4 (Ảnh: Hoàng Phúc).

Tới trường đón con về trong trưa ngày 10/4, anh Minh, phụ huynh học sinh lớp 3, cho biết gia đình vẫn lo lắng về tình hình sức khoẻ của con dù cháu không có triệu chứng nặng.

Do đó, dù vất vả nhưng gia đình vẫn chủ động đón con giữa 2 ca học.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, một phụ huynh khác cho biết, gia đình có 2 cháu đang điều trị tại bệnh viện.

Sau sự việc, nhiều phụ huynh mong muốn sớm có kết luận từ cơ quan chức năng để yên tâm cho con đi học trở lại.

"Chúng tôi chỉ mong đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cháu. Nguyên nhân cụ thể cần chờ kết luận chính thức", chị Kim Thúy bày tỏ.

Trước đó, vào sáng ngày 8/4, trước giờ ăn bán trú, nhiều học sinh tại trường bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và được đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức, nhà trường đã tạm dừng hoạt động bán trú từ ngày 9/4 để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.