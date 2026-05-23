Vụ thi chuẩn đầu ra sát ngày tốt nghiệp, ĐH Công đoàn tổ chức đối thoại

Theo thông báo phát đi đêm qua (22/5), Trường Đại học (ĐH) Công đoàn nhận trách nhiệm về những bất cập liên quan đến việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học gây xôn xao những ngày gần đây.

Cụ thể, nhà trường đã điều chỉnh thời gian tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ và tin học sang ngày 6-7/6 để sinh viên ôn tập, chuẩn bị.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tổ chức đối thoại với sinh viên vào ngày 30/5.

Trường ĐH Công đoàn nhận trách nhiệm và sẽ đối thoại với sinh viên (Ảnh: Mỹ Hà).

“Nhà trường đồng thời tổ chức nhiều đợt đánh giá trong thời gian tới để sinh viên có thêm cơ hội hoàn thiện điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định.

Chúng tôi khẳng định nội dung đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đều nằm trong chương trình đào tạo chính khóa mà sinh viên đã được học tập trong toàn khóa học. Các đơn vị chuyên môn sẽ hỗ trợ các nội dung liên quan để sinh viên yên tâm”, thông báo nêu.

Trước đó, nhiều sinh viên Trường Đại học Công đoàn phản ánh trường bất ngờ tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học sát ngày tốt nghiệp khiến nhiều em trở tay không kịp.

Theo phản ánh của sinh viên, ngày 19/5, nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học, dự kiến diễn ra vào ngày 22/5. Nhiều sinh viên cho biết thời gian chuẩn bị quá gấp, trong khi cùng lúc phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, làm thủ tục ra trường và tìm việc làm.

Thông báo cũng gây nhiều tranh luận khi một số sinh viên cho rằng việc thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng Anh chỉ áp dụng với khóa tuyển sinh từ 2024 trở đi, còn khóa tuyển sinh từ 2023 trở về trước chỉ cần hoàn thành các học phần tin học, tiếng Anh trong khóa học là đủ điều kiện tốt nghiệp.

Một nữ sinh viên năm 4 cho biết, nhà trường quyết định tổ chức thi chứng chỉ đầu ra đúng như thời gian dự kiến và sát với lịch tốt nghiệp như hiện nay là quá gấp.

"Chứng chỉ của em vừa hết hạn vài tuần, giờ đang thời gian chuẩn bị tốt nghiệp nhưng phải ôn thi tiếng Anh, tin học quả thật rất vất vả", theo lời nữ sinh viên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Đức Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, Trường Đại học Công đoàn, cho biết năm nay là năm đầu tiên, toàn bộ sinh viên năm 4 (tuyển sinh đầu vào từ năm 2022) sẽ được tham gia một kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn đầu ra bài bản môn tin học và tiếng Anh do nhà trường tổ chức.

Việc tổ chức kỳ thi này, theo ông Thịnh là để nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuẩn tin học, đáp ứng yêu cầu kiểm định của chuẩn chương trình đào tạo. Đề thi được nhà trường kết hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - một trong những đơn vị có chức năng và thẩm quyền ra đề thi cũng như cấp chứng chỉ cho sinh viên.

Theo nhà trường, tất cả các em đều được biết thông tin này ngay từ đầu năm học. Đặc biệt, trong tuần sinh hoạt đầu tiên của khóa này từ 4 năm trước, nhà trường cũng nói về việc tổ chức kỳ thi và không nhận phản hồi nào từ phía sinh viên.

Tuy nhiên theo nhiều sinh viên, khi tìm thông tin ở đề án tuyển sinh và cả Sổ tay sinh viên, đều không nêu việc thi chuẩn đầu ra với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 (tức đang học năm 4).

“Nếu một người quên có thể hiểu nhưng hàng trăm sinh viên phản ứng và cho rằng “quên”, em thấy không logic”, một sinh viên nói.