Vụ nữ sinh bị hành hung, lột đồ, quay clip: Nạn nhân bị lừa rủ đi uống nước

Ngày 2/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An - cho biết, Sở đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) về vụ việc một nữ sinh bị hành hung, lột áo, quay clip xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan chức năng xác định 4 nữ sinh trú tại huyện Thanh Chương có hành vi bạo lực đối với em N.T.P. (lớp 9, Trường THCS Thanh Mỹ), gồm: B.T.H.G. (lớp 9, Trường THCS Cát Văn), N.T.H.T. (lớp 8, Trường THCS Phong Thịnh), Đ.T.N. (lớp 8) và N.T.H.T. (lớp 9, Trường THCS Thanh Tiên).

Nhóm nữ sinh đánh, lột áo bạn (ảnh cắt từ clip).

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên chiều 27/9 (không phải ngày 28/9 như thông tin đưa trước đó - PV), nhóm nữ sinh nói trên đã đến nhà em N.T.P. rủ đi uống nước nói chuyện.

Tuy nhiên, khi em P. lên xe thì nhóm này chở đến địa bàn xã Thanh Đức (Thanh Chương), chọn đoạn đường vắng để hành hung và quay video.

Tối ngày 27/9, video về em P. bị hành hung được phát tán trên mạng xã hội.

Sáng ngày 28/9, em P. báo xin nghỉ học vì đau mắt đỏ. Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Thanh Mỹ và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến nhà em P. để tìm hiểu sự việc.

Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, nhạy cảm dễ lan truyền gây ảnh hưởng xấu đến bản thân em P., gia đình, nhà trường và xã hội nên nhà trường đã hướng dẫn gia đình nữ sinh trình báo Công an xã Thanh Mỹ.

Công an xã Thanh Mỹ và các nhà trường liên quan yêu cầu những học sinh đăng tin gỡ bài và quán triệt trong toàn trường không lưu trữ, phát tán video dưới bất kỳ hình thức nào.

Phòng GD&ĐT đã trực tiếp báo cáo lãnh đạo UBND huyện, làm việc với lãnh đạo Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã để chỉ đạo công an các xã liên quan kịp thời xử lý vụ việc. Lãnh đạo Phòng và chuyên viên phụ trách công tác an ninh trường học trực tiếp đến làm việc, nắm thông tin tại trụ sở Công an xã Thanh Mỹ và các trường liên quan.

Trưởng phòng GD&ĐT cũng đã giao trách nhiệm cho các nhà trường tiếp tục quán triệt học sinh tuân thủ quy định trong việc đưa thông tin liên quan đến vụ việc; giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các nhà trường phối hợp với công an địa phương trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

"Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", báo cáo nêu rõ.

Như Dân trí đã đưa tin, vào tối 29/9, clip về một vụ bạo lực trong lứa tuổi học đường được đăng tải trên mạng xã hội (sau đó bị gỡ). Nội dung clip thể hiện có 2 nữ sinh trực tiếp tát vào má, giật tóc, đánh và lột áo, quần nạn nhân.

Nữ sinh bị đánh năn nỉ xin tha, liên tục nói: "Em xin lỗi, em biết lỗi rồi". Vừa đánh, nhóm nữ sinh này tuyên bố: "Đừng đụng đến bọn choa (tao)".

Sau khi lột áo, nhóm nữ sinh này không cho nạn nhân che chắn, bắt thả tay ra để quay clip kèm theo những lời bình phẩm hết sức dung tục.