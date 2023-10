Vụ nữ sinh bị đánh, lột đồ quay clip: Công an vào cuộc xác minh

Ngày 1/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, do tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm nên hồ sơ liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh, lột đồ, quay clip đã được chuyển lên Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác minh, xử lý.

Kết quả xác minh ban đầu, có 4 nữ sinh trú tại các xã Thanh Tiên, Phong Thịnh, Cát Văn (huyện Thanh Chương) tham gia đánh, lột đồ, quay clip. Nạn nhân là học sinh lớp 9, Trường THCS Thanh Mỹ (xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương).

Nhóm nữ sinh đánh, lột áo bạn (ảnh cắt từ clip).

Ngày 1/10, ông Nguyễn Bá Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mỹ - xác nhận học sinh của trường là nạn nhân trong clip nữ sinh bị đánh, lột đồ.

Theo thông tin ông Phương cung cấp, ngày 28/9, do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập nên toàn bộ học sinh của trường được nghỉ. Khuya ngày 28/9, một số bạn cùng lớp của nữ sinh này biết được vụ việc qua video gửi trong nhóm nên đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Sáng 29/9, giáo viên chủ nhiệm báo cáo sự việc với lãnh đạo nhà trường.

"Chúng tôi đã cử giáo viên chủ nhiệm và đại diện nhà trường làm việc với em và gia đình. Em này cho biết, do xích mích, thách thức trên mạng xã hội nên ngày 28/9, em được các bạn "rủ đi uống nước". Tuy nhiên, sau đó em này bị đưa vào khu vực rừng cây xa khu dân cư và bị tát, lột áo, quay clip", ông Phương cho hay.

Do tính chất vụ việc phức tạp, xảy ra ngoài nhà trường, liên quan đến nhiều học sinh ở nhiều địa phương khác nhau nên nhà trường đã tư vấn gia đình nữ sinh báo cáo đến công an xã Thanh Mỹ để xử lý.

"Hiện tâm lý, tinh thần của nữ sinh này ổn định, hôm qua em đi học bình thường", ông Phương thông tin thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, vào tối 29/9, clip về một vụ bạo lực trong lứa tuổi học đường được đăng tải trên mạng xã hội (sau đó bị gỡ). Nội dung clip thể hiện có 2 nữ sinh trực tiếp tát vào má, giật tóc, đánh và lột áo, quần nạn nhân.

Nữ sinh bị đánh năn nỉ xin tha, liên tục nói: "Em xin lỗi, em biết lỗi rồi". Vừa đánh, nhóm nữ sinh này tuyên bố: "Đừng đụng đến bọn choa (tao)".

Sau khi lột áo, nhóm nữ sinh này không cho nạn nhân che chắn, bắt thả tay ra để quay clip kèm theo những lời bình phẩm hết sức dung tục. Hai nữ sinh trực tiếp hành hung nạn nhân còn vén tóc bạn lên để quay cho rõ. Một nữ sinh (nhiều khả năng là người quay clip) đe dọa sẽ đăng video lên mạng xã hội.