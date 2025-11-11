Vở kịch dài 2,5 giờ đồng hồ của học sinh trường Ams hút 1.000 khán giả

6 diễn viên chính và gần 50 diễn viên quần chúng đều là học sinh phổ thông tham gia vào vở kịch “Rạch cạn” diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, tối 9/11. Đa phần các em là học sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành viên của câu lạc bộ kịch nghệ Lifes’s So Drama. Gần 1000 khán giả ngồi chật kín khán phòng theo dõi vở kịch này.

Không chỉ diễn xuất, các em phụ trách toàn bộ quá trình viết kịch bản, dựng vở, thiết kế sân khấu, âm thanh - ánh sáng, hậu đài và vận hành việc tổ chức biểu diễn, bao gồm cả truyền thông, bán vé. Đó là cách vận hành của một sân khấu chuyên nghiệp.

Vở kịch "Rạch cạn" do các học sinh 15-17 tuổi phụ trách toàn bộ quá trình viết kịch bản, dựng vở, thiết kế sân khấu, âm thanh - ánh sáng, hậu đài và vận hành việc tổ chức biểu diễn (Ảnh: LSD).

Nghệ sỹ Tú Oanh và diễn viên Trung Ruồi - hai khách mời của chương trình - đã bày tỏ sự bất ngờ trước cách tổ chức và sự đầu tư công phu của câu lạc bộ kịch nghệ học sinh.

Lấy bối cảnh làng quê Đông Nam bộ, “Rạch cạn” kể câu chuyện về 1 ngôi làng hoang vắng, nơi người dân tin vào 1 vị thần bảo hộ mà họ cho là đã cứu cả làng thoát khỏi đại hoạ năm xưa. Trong làng có 1 cô nhi viện - nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, lớn lên giữa những lời khấn, giữa những nghi thức cúng tế và cả những điều cấm kỵ không ai dám hỏi thành lời.

Một ngày kia, Trọng, người điều dưỡng viên, đến xin việc tại cô nhi viện. Trọng đi tìm lại mẹ và em gái đã thất lạc nhau tại chính cô nhi viện này. Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, những âm thanh kỳ dị bắt đầu vọng lên trong đêm, những cơn sốt bất thường xuất hiện và một loạt bí mật dường như bắt đầu chuyển mình trỗi dậy.

Vở kịch là hành trình bóc tách lớp vỏ hào nhoáng của tín ngưỡng để chạm đến những góc khuất của con người: nỗi sợ, sự hận thù và lòng tin bị thao túng.

Vở kịch nói dài gần 2,5 tiếng đồng hồ với nhiều màn chuyển cảnh. Bối cảnh sân khấu là điểm nhấn đặc sắc nhất, được thiết kế tỉ mỉ, thể hiện sự đầu tư về mặt nghệ thuật lẫn tài chính.

Kịch bản cũng là một điểm cộng lớn. Nhóm biên kịch gồm những cây bút tuổi 15-17 đã thể hiện sự chắc tay trong việc xây dựng nhân vật, sắp xếp nút thắt, mở nút hợp lý, dẫn dắt khán giả qua các màn diễn gay cấn, hé lộ dần những bí mật và tạo nên cao trào cảm xúc ở phần kết.

Tuy nhiên, cũng vì tham bối cảnh nên tác phẩm kéo dài hơn thời lượng cần thiết của một vở kịch thông thường. Mỗi màn chuyển cảnh mất nhiều phút “chết sân khấu”, điều mà một đội kịch học sinh chưa có khả năng điều tiết.

Bên cạnh đó, tác phẩm không tránh được điểm yếu thường thấy là lời thoại và cách thoại. Một số tình tiết còn khiên cưỡng và thiếu tính logic. Mong đợi của khán giả về một tác phẩm mang tính đương đại, thể hiện góc nhìn thẳng thắn, tươi mới và đầy sức trẻ đã chưa được trọn vẹn.

Song, “Rạch cạn” là kết quả đáng ghi nhận cho 6 tháng ròng rã tập luyện của những học sinh cấp 3 chưa hề trải qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp về kịch nghệ.

Hai diễn viên chính đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: LSD).

Nguyễn Hoàng Minh Thái - nam diễn viên chính của vở - chia sẻ: "Vở kịch lần này là một trải nghiệm rất đặc biệt với em. Nhân vật có nhiều chiều sâu tâm lý, đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu và luyện tập kỹ lưỡng. Trong quá trình diễn, em và các bạn đã phối hợp ăn ý để mang đến cảm xúc trọn vẹn cho khán giả. Điều em trân trọng nhất là phản hồi tích cực từ khán phòng và cảm giác mình đã thực sự sống cùng nhân vật trên sân khấu".

Life’s So Drama là câu lạc bộ kịch nghệ đầu tiên và duy nhất của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trải qua 10 năm hoạt động, câu lạc bộ đã mở rộng phạm vi ra các trường THPT trong địa bàn thành phố Hà Nội, dưới sự giúp đỡ và bảo trợ của thầy Cao Văn Dũng – giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Trong 5 năm trở lại đây, câu lạc bộ đã thực hiện nhiều vở diễn lớn, trình diễn tại các sân khấu chuyên nghiệp và bán vé rộng rãi như “Huyễn ảnh” (2020), “Viễn Mộng” (2022), “Khi trời nổi gió” (2023), “Năm Ngàn Dặm” (2024).