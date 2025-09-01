Vị khách nước ngoài và thầy giáo Việt Nam làm điều đặc biệt với học sinh

Một lớp học tiếng Anh miễn phí đã được khai giảng tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh (Quảng Trị), mang theo ước mơ ấp ủ bấy lâu của thầy giáo Võ Chiến Thuật và sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là một vị khách quốc tế.

Thầy Võ Chiến Thuật (41 tuổi), giáo viên Trường THCS Khe Sanh, người đã gắn bó nhiều năm với giáo dục miền núi, luôn trăn trở về những thiệt thòi của học trò khó khăn. Nhận thấy nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng khi đời sống người dân được cải thiện, thầy Thuật ấp ủ ý định mở lớp tiếng Anh miễn phí nhưng thiếu kinh phí.

Thầy Thuật (bên phải) cùng anh Hồ Văn Thoang, những người góp công sức để tạo ra lớp học miễn phí (Ảnh: Nhật Anh).

Cơ duyên đến khi thầy Thuật gặp gỡ Mike, một du khách người Hà Lan. Cảm động trước tấm lòng của thầy giáo vùng cao, Mike đã kêu gọi bạn bè quyên góp hơn 100 triệu đồng để xây dựng lớp học tại thôn Ván Ri.

Anh Hồ Văn Thoang, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Ván Ri, cũng tình nguyện hiến 30m2 đất cạnh nhà mình. Với sự chung sức của bà con trong thôn, chỉ sau một tháng, một phòng học khang trang cùng nhà vệ sinh sạch sẽ đã hoàn thành.

“Ngày Mike bay sang Úc nhận công việc mới, lớp học vẫn còn chưa kịp lắp cửa. Về sau, thấy lớp hoạt động ổn định, học trò đến đều đặn, Mike vui lắm, còn gửi thêm tiền mua bàn ghế cho các em”, thầy Thuật chia sẻ.

Giờ đây, cuối tuần không còn là những ngày rong chơi mà là thời gian các em nhỏ người Vân Kiều ở Ván Ri háo hức đến lớp, đồng thanh cất lời chào bằng tiếng Anh giản dị: “Hello teacher”.

Em Hồ Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Húc, xã Khe Sanh, bày tỏ: “Chúng em mong đến cuối tuần để đến lớp học tiếng Anh. Ở đây, em được luyện đọc, luyện viết, thầy giáo và các anh chị chỉ bảo tận tình. Em sẽ cố gắng học để biết nhiều từ mới hơn nữa".

Thầy Thuật hướng dẫn học trò của mình tại buổi học (Ảnh: Nhật Anh).

Niềm vui lấp lánh trên gương mặt Ngọc Hân và hơn 20 học sinh khác là minh chứng cho tâm huyết của thầy Thuật, mang lại cơ hội học tập và niềm tin cho học trò nơi biên ải.

Đồng hành cùng thầy Thuật còn có những “trợ giảng nhí” là các học sinh giỏi tiếng Anh của Trường THCS Khe Sanh, điển hình là Hoàng Nhật Bảo Hân, học sinh lớp 8.

Bảo Hân chia sẻ: "Được góp sức cùng thầy để hướng dẫn các bạn học tiếng Anh, em rất vui, cái gì chưa hiểu em sẽ nhờ thầy giáo giải thích thêm. Đây cũng là cơ hội để bản thân ôn luyện, trau dồi vốn ngoại ngữ".

Mỗi buổi học kéo dài 90 phút, được tổ chức theo phương pháp “vừa học, vừa chơi”, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng. Thầy Thuật chọn các nội dung truyền đạt như ở trung tâm ngoại ngữ, rèn đọc - viết - giao tiếp một cách gần gũi và giản dị.

Từ căn phòng nhỏ giữa thôn làng vùng cao, một hành trình gieo tri thức đã bắt đầu, kết nối bởi tấm lòng của một thầy giáo tận tâm, những “trợ giảng nhí” nhiệt tình, sự đồng lòng của bà con và tấm lòng của một người bạn ngoại quốc.

Đồng hành cùng thầy Thuật tại lớp học miễn phí còn có những “trợ giảng nhí” (Ảnh: Nhật Anh).

“Cho các em miếng ăn chỉ giúp được lúc đó, nhưng cho kiến thức thì có thể thay đổi cả tương lai. Thấy các em siêng năng, thích thú với tiếng Anh, tôi càng có thêm động lực gắn bó với lớp”, thầy Thuật khẳng định.

Bà Trần Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, đánh giá cao lớp học miễn phí của thầy Thuật, coi đây là cơ hội quý báu giúp học sinh Vân Kiều tiếp cận ngoại ngữ, giảm bớt gánh nặng cho các gia đình khó khăn.

Bà Thương nhấn mạnh, sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy Thuật đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, trở thành tấm gương sáng trong lòng học sinh và phụ huynh vùng cao.