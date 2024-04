Unlock Your Power: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững

Hiện nay, chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cho nhân sự được các doanh nghiệp lựa chọn. Nhằm bắt nhịp với xu thế của thời đại, việc tạo ra những dấu ấn sống tích cực và đậm chất cá nhân khiến mỗi người cần liên tục phát triển về thân (cơ thể - hành động), tâm (lương tâm - bản năng), trí (trí tuệ - kinh nghiệm).

Ba yếu tố có mối liên hệ mật thiết như "kiềng ba chân", suy giảm một khía cạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến cân bằng tổng thể.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất lẫn tinh thần được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

"Gieo suy nghĩ thì gặt hành động, gieo hành động thì gặt thói quen, gieo thói quen thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận. Thói quen sẽ là điều quyết định hiệu suất, hiệu quả làm việc và kết quả là sản phẩm của thói quen. Muốn biết được một tổ chức đang đi lên hay đi xuống hãy nhìn vào văn hóa doanh nghiệp. Nếu có được những niềm tin và thói quen tích cực, doanh nghiệp sẽ đi lên và ngược lại", anh Tony Dzung, Chủ tịch HBR Holdings chia sẻ.

Unlock Your Power giúp từng cá nhân, doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ.

Theo đó, Unlock Your Power ra đời và trở thành môi trường giúp nhiều doanh nghiệp, cá nhân chuyển hóa toàn diện. Sứ mệnh của chương trình là lan tỏa giá trị của việc rèn luyện thể chất cùng tinh thần vượt ngưỡng, từ đó hình thành nên cộng đồng duy trì kỷ luật và những thói quen tích cực. Qua từng năm, chương trình đã để lại cột mốc ấn tượng và thành tựu trong cộng đồng doanh nghiệp.

Buổi hoạt động rèn luyện thể lực "Vượt gian nan - Đập tan thách thức".

Bằng sự đoàn kết, kỷ luật, xuyên suốt 21 ngày thi đua của Unlock Your Power 2022, các thành viên tham gia đã bứt phá với tổng thành tích 25.866 km, vượt xa so với kế hoạch ban đầu là 10.000 km. Tiếp nối tinh thần vượt ngưỡng, không ngừng nâng chuẩn bản thân, năm 2023, sau 2 tháng vượt ngưỡng, cộng đồng giảng viên, trợ giảng của tiếng Anh giao tiếp Langmaster cũng đã hoàn thành trọn vẹn chặng 1 của thử thách Unlock Your Power 2023 và xuất sắc vượt ngưỡng tới 27.000 km, vượt xa so với kế hoạch ban đầu là 20.000 km.

Cùng năm đó, HBR Holdings đã tổ chức thành công chương trình chinh phục "nóc nhà thứ hai của Đông Dương" - đỉnh núi Putaleng (Lai Châu) đầy thách thức với cấp độ khó gấp 5 lần đỉnh Fansipan. Đây là dấu mốc khẳng định nỗ lực bền bỉ, cùng nhau chuyển hóa và phát triển của những vận động viên bán chuyên tại HBR Holding.

90 ngày xây dựng văn hóa học tập, vượt ngưỡng và kỷ luật.

Năm nay, mở rộng ra ở việc tạo nên môi trường đa chiều, Unlock Your Power 2024 được kỳ vọng trở thành sân chơi chất lượng giữa các doanh nghiệp Việt có chung mục tiêu, mong muốn thử thách bản thân, khai mở các giới hạn, phát triển thể lực và trí lực. Từ đó, xây dựng văn hóa, nâng cao sức khỏe cho doanh nghiệp, sẵn sàng chinh phục những thách thức trong tương lai.

Nhận định về ý nghĩa của chuỗi hoạt động Unlock Your Power đối với các doanh nghiệp, anh Tony Dzung cho biết: "Trong mọi hoàn cảnh, mỗi cá nhân cần dành thời gian cho việc tập luyện thể thao để có sức khỏe; bền vững, tâm - thân - trí mạnh mẽ trên con đường phát triển sự nghiệp. Đây đã dần trở thành xu hướng rèn luyện toàn diện trong thời đại 5.0".

Unlock Your Power 2024 được kỳ vọng trở thành sân chơi chất lượng giữa các doanh nghiệp Việt.

Tại lễ ra quân Unlock Your Power 2024, các thành viên tham gia được trang bị kiến thức, kỹ năng về rèn luyện sức khỏe, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý… qua việc gặp gỡ, giao lưu với nhiều bác sĩ, chuyên gia như Đại tá, Thạc sĩ, BS.CKI. Nguyễn Thái Biềng - Giảng viên Học viện Quân y; CEO Đặng Thị Trà Giang - Giám đốc hệ thống phân phối các sản phẩm dinh dưỡng BeHapy; huấn luyện viên Nguyễn Quang Vinh - Quản lý và phụ trách chuyên môn các chuỗi phòng tập lớn: Elite Fitness, Leo Fitness, FitCity; huấn luyện viên Phạm Minh Công - Chuyên viên đào tạo và quản lý chất lượng tại FitCity.