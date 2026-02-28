Ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ Phó Giám đốc 8X mong tăng thu nhập giáo viên

Được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đưa ra chương trình hành động với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao đời sống giáo viên, giảm tải sĩ số lớp học.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: A.B).

Là đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM tham gia ứng cử, bà Châu cho biết sẽ gắn các giải pháp về giáo dục và an sinh xã hội với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

Một trong những nội dung được bà Lê Thuỵ Mỵ Châu đặc biệt quan tâm là triển khai các giải pháp hiện đại hóa cơ sở vật chất trường học, từng bước giảm tình trạng quá tải lớp học.

Theo bà, giáo dục cần được ưu tiên đi trước một bước trong mọi chiến lược phát triển. Bà cam kết kiến nghị luật hóa việc xây dựng trường mầm non công lập như yêu cầu bắt buộc tại các khu dân cư và khu công nghiệp; đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút nguồn lực xã hội hóa, qua đó rút ngắn khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các gia đình.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm trẻ em được học tập trong môi trường sư phạm khang trang, đạt chuẩn ngay tại nơi cư trú.

Bên cạnh đó, ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc cải thiện thu nhập và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên. Theo bà Châu, đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng giáo dục, giúp giáo viên yên tâm công tác.

Đối với giáo viên mầm non, bà cho biết sẽ kiến nghị các chính sách nhằm từng bước đưa mức lương tiệm cận với các cấp học khác, bảo đảm thu nhập tương xứng với tính chất công việc.

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, bà Châu đề cập định hướng đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục.

Theo đó, bà sẽ quyết liệt trong việc tham gia xây dựng chính sách và hành lang pháp lý thúc đẩy lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, đồng thời mở rộng mô hình “Trường học số” đến các địa phương, nhằm tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh.

Chương trình hành động của bà cũng bao gồm nội dung tăng cường chính sách an sinh, hướng đến việc sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia để hỗ trợ trực tiếp đời sống người dân, đặc biệt là trẻ mẫu giáo ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Bà cho biết sẽ kiến nghị mở rộng phạm vi và nâng mức hỗ trợ, đồng thời tăng cường ngân sách cho giáo dục hòa nhập, bảo đảm trẻ em khuyết tật được chăm sóc và học tập trong điều kiện phù hợp.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu chia sẻ, nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ thực hiện trách nhiệm đại biểu Quốc hội với tinh thần nói đi đôi với làm, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của người dân tại nghị trường.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu sinh năm 1980 tại xã Đông Thạnh, TPHCM. Bà có trình độ cử nhân Sư phạm Sinh học, cử nhân Triết học; thạc sĩ Quản lý giáo dục, thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị.

Giảm tải sĩ số lớp học, cải thiện thu nhập giáo viên... là những nội dung hướng đến của Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM (Ảnh: A.B).

Bà công tác trong ngành giáo dục từ năm 2001 với vai trò là giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ), sau đó được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng vào năm 2010.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM vào giữa năm 2023, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương như Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hóc Môn, Chánh Văn phòng UBND huyện Hóc Môn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Hóc Môn và Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.