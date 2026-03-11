Úc siết visa đào tạo, chấn chỉnh tình trạng “nộp gộp" để kéo dài cư trú

Thay đổi này được thông báo chính thức trên website cách đây 1 ngày và có hiệu lực ngay trong hôm nay (11/3). Quyết định trên nhằm đảm bảo chương trình đi đúng mục tiêu phát triển kỹ năng thực tế và giảm thiểu tình trạng lợi dụng visa tạm thời để ở lại quá hạn.

Theo quy định mới, ứng viên xin visa thực hành nghề không còn được phép nộp hồ sơ song song như trước.

Để một đơn xin thị thực được coi là hợp lệ, ứng viên bắt buộc phải chờ đợi hoàn tất các bước sau: Người bảo lãnh phải được chấp thuận và người bảo lãnh phải có đơn đề cử được phê duyệt đích danh cho ứng viên đó (ngoại trừ trường hợp người bảo lãnh là cơ quan thuộc Khối Thịnh vượng chung).

Thông tin chính thức đăng tải ngày 10/3 trên Cổng thông tin Di trú và Thị thực Úc (Ảnh chụp màn hình).

Trước đây, người nộp đơn có thể nộp đồng thời đơn xin visa cùng lúc với đơn xin bảo lãnh và đề cử của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy trình "nộp gộp" này chính thức bị bãi bỏ.

Bộ Nội vụ Úc đặc biệt lưu ý các ứng viên đang ở trong lãnh thổ nước này phải tự đảm bảo mình có visa hợp lệ trong thời gian chờ đợi các bộ phận xử lý đơn bảo lãnh và đề cử visa đào tạo.

Kể từ ngày 11/3, mọi hồ sơ xin visa 407 nộp qua hệ thống của Bộ sẽ bị tuyên bố không hợp lệ nếu đơn bảo lãnh và đề cử chưa được phê duyệt trước đó.

Trong trường hợp này, Bộ sẽ thông báo hồ sơ không hợp lệ và hoàn trả lại phí thị thực, nhưng ứng viên sẽ đối mặt với rủi ro lớn về tình trạng cư trú.

Người nộp đơn có thể cần phải rời khỏi Úc hoặc xin visa khác trong khi chờ người bảo lãnh và/hoặc đề cử visa đào tạo được chấp thuận.

Giới chức trách Úc lý giải những thay đổi này nhằm hỗ trợ cam kết của Chính phủ trong việc giảm thiểu tình trạng "tạm trú vĩnh viễn". Cụ thể, những cá nhân có thể không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để được cấp thường trú nhưng lại kéo dài thời gian lưu trú thông qua nhiều đơn xin thị thực tạm thời. Tình trạng này có thể khiến họ dễ bị lợi dụng.