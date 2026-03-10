U40, U50 đổ xô đi học đại học

Năm học vừa qua, Đại học California, Los Angeles (UCLA) và Đại học Bắc Arizona ghi nhận tỷ lệ nhập học cao trong các chương trình giáo dục thường xuyên.

Theo UCLA, trường có khoảng 32.600 sinh viên đại học chính quy trong năm học vừa qua. Trong khi đó, hệ đào tạo mở rộng thuộc UCLA ghi nhận khoảng 33.500 sinh viên đã nhập học, trong đó gần một nửa trên 35 tuổi.

Hình ảnh sinh viên “lớn tuổi” dần trở nên quen thuộc trong các lễ tốt nghiệp tại Mỹ (Ảnh: AP News).

Eric Deschamps, Giám đốc giáo dục thường xuyên tại Đại học Bắc Arizona, nhận định việc quay lại trường học “mở ra cánh cửa giáo dục cho những người lớn tưởng chừng đã lỡ nhịp với con đường học vấn”.

Trước sự biến động của công nghệ, nghề nghiệp và mục đích cá nhân, những người trưởng thành không chỉ xem học tập như một cột mốc mà còn là một khoản đầu tư trọn đời.

Các chuyên gia giáo dục đại học cho biết, một số người trưởng thành tham gia các lớp học để phát triển chuyên môn khi những lo ngại về kinh tế, tiến bộ công nghệ và các thay đổi khác trong lực lượng lao động tạo ra cảm giác bất ổn về việc làm.

“Một ví dụ điển hình cho nỗi lo ngại đó là trí tuệ nhân tạo. Những công nghệ mới này đang phát triển rất nhanh, nên với những người đã tốt nghiệp cách đây 5 hay 10 năm, kiến thức của họ có thể đã hơi lỗi thời”, ông Deschamps nói.

Sinh viên “lớn tuổi” chọn tiếp tục con đường học vấn để theo kịp sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ (Ảnh minh họa: Rest Less).

Giới chuyên gia cũng khuyến cáo các tân sinh viên "lớn tuổi" nên cân nhắc kỹ bài toán chi phí và thời gian. Bên cạnh những thành tựu mới, họ phải chuẩn bị tâm lý cho những rào cản thực tế như gánh nặng tài chính và nguy cơ kiệt sức về tinh thần.

Katie Swavely, trợ lý giám đốc tư vấn học thuật tại UCLA, đã mất 10 năm sau khi tốt nghiệp mới quay lại học thạc sĩ ngành tư vấn học thuật.

Là mẹ của hai con nhỏ, Swavely thừa nhận đã nhiều lần muốn bỏ cuộc vì áp lực kinh tế khiến gia đình phải thắt lưng buộc bụng tối đa để cô theo đuổi con đường học vấn.

“Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực, và sự hy sinh cho gia đình là điều khó tránh khỏi khi đã làm cha mẹ. Nhưng sau tất cả, việc đầu tư cho chính mình là hoàn toàn xứng đáng.

Lời khuyên lớn nhất là mọi người hãy nhận ra rằng không bao giờ là quá già để học hỏi”, Swavely đúc kết.

Vân Khánh