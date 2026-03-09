Thủ khoa đợt 1 đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 127 điểm

Thủ khoa đợt 1 năm 2026 thuộc tổ hợp Q01, tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH). Điểm thấp nhất là 22, thuộc tổ hợp Q21.

Bài thi HSA gồm ba phần, trong đó hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần lựa chọn là Khoa học hoặc Tiếng Anh (50 câu, 60 phút).

Với phần Khoa học, thí sinh chọn 3 trong các chủ đề Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm ngoái, tức từ ngày 7/3/2026 đến ngày 24/5/2026 (năm 2025, lịch thi chính thức bắt đầu từ ngày 15 đến 16/3).

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).

Thí sinh sẽ dự thi tại các địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Học sinh lưu ý lịch thi của trường THPT, tránh chọn trùng ca thi HSA.

Năm nay, sẽ còn năm đợt nữa, diễn ra vào tháng 4 và 5 tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên...

Theo thông tin từ Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội, năm nay, số lượng thí sinh tăng vọt khi có hơn 120.000 lượt đăng ký dự thi, tăng khoảng 30.000 lượt, đạt con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Ở đợt thi thứ nhất mới tổ chức, có hơn 16.500 thí sinh đăng ký. So với đợt 1 của năm ngoái, con số cũng tăng vọt hơn 5.000 lượt (năm ngoái hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1).

Theo đại diện nhà trường, những năm trước, thí sinh đăng ký không được do không đủ chỗ nên nhà trường chịu áp lực từ dư luận và thí sinh. Các em muốn trải nghiệm kỳ thi nhưng không đăng ký được sẽ rất thiệt thòi.

Do vậy năm 2026, nhà trường mở rộng địa điểm thi, tăng quy mô để đáp ứng nhu cầu.

Lịch thi các đợt còn lại trong năm nay (Ảnh: Mỹ Hà).

Về câu hỏi của kỳ thi, mỗi năm ngân hàng câu hỏi được bổ sung khoảng 20% câu hỏi mới.

Các câu hỏi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó khoảng 60% chương trình lớp 12, 30% lớp 11 và 10% của lớp 10.

Hội đồng thi cũng rà soát lại câu hỏi qua các đợt thi những năm trước để loại bỏ các câu hỏi trùng lắp, các câu hỏi vi phạm chỉ số kỹ thuật hoặc câu hỏi đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.