Hai tỉnh đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2026

Tại Nghệ An, hơn 49.000 thí sinh đã có thể tra cứu kết quả thi từ ngày 4/6, sớm hơn nhiều địa phương khác. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh có 4 thí sinh cùng đạt thủ khoa ở mức 29,25 điểm.

Bốn thủ khoa gồm Lê Doãn Khoa (Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh), Trần Hoàng Thạch (Trường THCS Đặng Thai Mai), Võ Nhật Hoàng (Trường THCS Lý Nhật Quang) và Võ Hoàng Nam (Trường THCS Quỳnh Thiện).

Trong đó, Lê Doãn Khoa và Trần Hoàng Thạch cùng đạt 9,25 điểm ngữ văn, 10 điểm tiếng Anh và 10 điểm toán. Hai thí sinh còn lại đạt 9,5 điểm ngữ văn, 10 điểm tiếng Anh và 9,75 điểm toán.

Số thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên là 21 em. Trong đó Trường THCS Đặng Thai Mai dẫn đầu với 11 học sinh nằm trong nhóm điểm cao nhất.

Cũng theo số liệu công bố, Nghệ An ghi nhận tới 506 bài thi tiếng Anh và 29 bài thi toán đạt điểm tuyệt đối. Đây được xem là số lượng điểm 10 kỷ lục trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của địa phương.

Theo đánh giá ban đầu, mặt bằng điểm tăng có thể khiến điểm chuẩn vào các trường THPT, đặc biệt là các trường ở khu vực thành phố Vinh, tăng so với năm trước.

Link tra cứu điểm thi lớp 10 thường tỉnh Nghệ An: http://nghean.edu.vn/van-ban-cong-van/thong-bao-gioi-thieu/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2026-2027.html Link tra cứu điểm thi lớp 10 chuyên Phan Bội Châu: http://nghean.edu.vn/van-ban-cong-van/thong-bao-gioi-thieu/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-chuyen-phan-boi-chau-nam-hoc-2026-2027.html

Cũng trong chiều 4/6, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Năm nay, Hà Tĩnh có hơn 21.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT. Theo quy định của địa phương, điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn ngữ văn, toán, tiếng Anh cùng điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với hệ chuyên, điểm xét tuyển bằng tổng điểm các môn không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 3.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập của Hà Tĩnh tương đương khoảng 74% số thí sinh dự thi.

Nghệ An và Hà Tĩnh đều tổ chức thi lớp 10 vào hai ngày 25-26/5. Hai tỉnh hoàn tất công tác chấm thi chỉ sau 9 ngày.