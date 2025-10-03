Từng định đi Đài Loan học nghề, nữ sinh "cày" 2 tuần đỗ thủ khoa đại học

Nữ sinh đến từ Tân Kỳ, Nghệ An, là 1 trong 3 thủ khoa đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025. Phạm Thị Thơ dự tuyển bằng tổ hợp C20 với 9,5 điểm ngữ văn, 10 điểm địa lý và 9,5 điểm giáo dục kinh tế - pháp luật.

Với số điểm này, Thơ trúng tuyển vào ngành Văn hoá truyền thông của trường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thơ cho biết bản thân cũng bất ngờ với kết quả thi của chính mình. Bởi trước kỳ thi trọng đại, Thơ chỉ dành đúng 2 tuần thực sự ôn tập. Dự định của Thơ và cả gia đình là chỉ cần đỗ tốt nghiệp để đủ điều kiện đi Đài Loan - nơi anh trai đã du học nghề và ở lại làm việc từ 7 năm trước.

Phạm Thị Thơ tại lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Hoàng Hồng).

“Em có kế hoạch là thi tốt nghiệp xong sẽ ra Hà Nội để học tiếng Trung trong vòng 1 năm, sau đó đi Đài Loan với anh trai. Nhưng 2 tuần trước ngày thi, mẹ em bỗng dưng nói “hay thôi, con cứ thử thi đại học xem sao”. Câu nói của mẹ làm thay đổi hoàn toàn tương lai của em”, Thơ nói.

Trong khi bạn bè đã ôn thi ngay từ lớp 10 thì 2 tuần cuối cùng Thơ mới chính thức “cày cuốc”. Nữ sinh đi xin bạn bè, thầy cô tài liệu, lên mạng tìm ma trận đề thi, nghiên cứu kỹ định dạng, cấu trúc đề. Sau đó, em lập sơ đồ tư duy kiến thức của hai môn địa lý và giáo dục kinh tế - pháp luật.

Bí quyết để nắm kiến thức nhanh của Thơ là gạch chân các từ khoá quan trọng, nghe đi nghe lại các bài giảng để hiểu thật sâu, từ đó phân tích, suy luận, lý giải các vấn đề được đặt ra trong mỗi câu hỏi trắc nghiệm.

Bí quyết để nắm kiến thức nhanh của Thơ là gạch chân các từ khoá quan trọng, nghe đi nghe lại các bài giảng để hiểu thật sâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Trong 2 tuần đó, em chủ yếu ôn địa lý, vì đó là môn có dung lượng kiến thức rất lớn. Giáo dục kinh tế và pháp luật em học bằng cách ghi nhớ từ khoá và phương pháp lập luận. Riêng môn ngữ văn em không học mấy vì rất tự tin. Trong các lần trường tổ chức thi thử, em đều đạt từ 9 điểm trở lên.

Tuy vậy, khi nhận kết quả 9,5 điểm văn chính thức, em vẫn vô cùng ngạc nhiên và sung sướng. Lúc xem điểm trên mạng, em đã hét lên và chạy loạn xạ từ trong nhà ra ngoài sân”, Thơ chia sẻ.

Nữ sinh Nghệ An nhấn mạnh, 29 điểm không chỉ là kết quả của 2 tuần ôn thi cuối cùng. Dù không dự tính vào đại học, Thơ vẫn học tập nghiêm túc trong suốt 3 năm THPT và luôn là học sinh khá, giỏi.

Dù không dự tính vào đại học, Thơ vẫn học tập nghiêm túc trong suốt 3 năm THPT và luôn là học sinh khá, giỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thơ không đi học thêm, không tham gia các lò luyện thi. Em chỉ học ở trường, chăm chỉ ghi bài, nghe giảng và giải đề. Với Thơ, việc nghe giảng rất quan trọng. Nữ sinh cho biết bản thân không có khả năng học thuộc mà chỉ có thể nhớ được bài khi thực sự hiểu bản chất.

Việc Thơ đỗ điểm cao làm thay đổi toàn bộ đường hướng, kế hoạch của gia đình.

“Mẹ em nói điểm cao thế này mà không đi học thì cũng tiếc. Thôi thì cứ đi học, cố gắng học. Anh trai sẽ đi làm để nuôi em ăn học. Bố mẹ cũng nghĩ con gái gần bố mẹ thì tốt hơn đi xa”, Thơ tâm sự.

Về phần Thơ, khi quyết định dồn sức ôn thi, nữ sinh cũng tự lên mạng tìm hiểu các ngành, các trường. Lý do “chốt” nguyện vọng của Thơ rất đơn giản. Đó là vì một đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên TikTok ghi lại lời chúc tân sinh viên của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công trong lễ khai giảng khoá K24 (năm học 2024-2025).

“Em vô cùng ấn tượng với lời tuyên bố khai giảng năm học mới của thầy. Thầy nói đầy nhiệt huyết: “Khát vọng các bạn có chưa? Tình yêu các bạn có chưa? Xin chúc các bạn học thật nhiều, yêu thật nhiều và được yêu thật nhiều!". Chỉ vì câu nói đó, em quyết định chọn ngôi trường này để có một tuổi trẻ giàu có về tri thức lẫn trải nghiệm”, nữ thủ khoa đầu vào bày tỏ.