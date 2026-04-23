Từ 0h ngày 24/4, chính thức mở cổng đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT chính thức bắt đầu từ 0h ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5. Toàn bộ dữ liệu đăng ký thử trước đó đã được xóa, thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước trên hệ thống chính thức tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sau thời điểm 17h ngày 5/5, thí sinh sẽ không được thay đổi các thông tin quan trọng, trong đó có môn thi đã đăng ký.

Trong quá trình khai thông tin, thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng với các mục liên quan đến mã tỉnh, mã trường, thông tin cá nhân, diện dự thi và môn thi đăng ký. Những sai sót ở các mục này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi dự thi và xét tốt nghiệp.

Với thí sinh tự do đã tốt nghiệp dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, Sở GD&ĐT Hà Nội mở 6 điểm hỗ trợ gồm: Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Sơn Tây, Trường THPT Liên Hà, Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín và Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân.

Như năm 2025, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay bắt buộc phải đăng ký thi hai môn ngữ văn và toán, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12 gồm vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ hoặc ngoại ngữ.

Một điểm mới cần lưu ý là thí sinh có thể đăng ký môn ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường. Tuy nhiên, tổng số môn trong bài thi tự chọn không được vượt quá hai.

Những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ theo quy định của Bộ GD&ĐT được miễn thi.

Tuy nhiên, nếu thí sinh vẫn đăng ký dự thi môn này, điểm thi sẽ được sử dụng để tính vào kết quả xét tốt nghiệp.

Theo khuyến nghị của các nhà trường, dù thời gian đăng ký kéo dài hơn 10 ngày, thí sinh không nên để sát hạn mới thực hiện hoặc đăng ký vội vàng khi chưa cân nhắc kỹ. Việc kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi xác nhận là bước cần thiết để tránh sai sót đáng tiếc.