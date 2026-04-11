Hà Nội: Ngày đầu tiên đăng ký thi lớp 10, trường top đầu vắng thí sinh

Tính đến 21h ngày 10/4, sau hơn 12 tiếng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội mở cổng đăng ký trực tuyến dự thi lớp 10 công lập, số thí sinh đăng ký vào các trường top đầu khá "dè dặt".

Cụ thể, Trường THPT Yên Hoà chỉ có 308 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 8 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 1 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Tổng số nguyện vọng là 317, trong khi chỉ tiêu vào trường là 765, đạt 41,4%.

Tương tự là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông và Trường THPT Kim Liên. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 lần lượt là 306 và 288.

Năm 2025, 3 trường này lấy điểm chuẩn cao nhất Hà Nội.

Các trường Việt Đức, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai hiện cũng chỉ có từ 242 đến 261 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Riêng Trường THPT Việt Đức vừa xây mới, tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên đến 945, nhưng tổng số nguyện vọng hiện tại mới đạt 28,3%.

Cùng mức 28% này là Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Hiện trường mới nhận được 197 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Ngược lại, 4 trường THPT mới thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh.

Trường THPT Đỗ Mười đang có 810 thí sinh đăng ký, trong đó có 127 nguyện vọng 1, 342 nguyện vọng 2 và 341 nguyện vọng 3. Chỉ tiêu của trường năm nay là 675.

Trường THPT Phúc Thịnh hiện có 742 thí sinh đăng ký với 76 nguyện vọng 1, 325 nguyện vọng 2 và 341 nguyện vọng 3.

Hai trường sẽ tuyển sinh lần đầu năm nay là Hoàng Quán Chi và Việt Hùng cũng đang có số học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, lần lượt là 552/450 và 700/675.

Ở nhóm 4 trường THPT chuyên, trường Nguyễn Huệ đang nhận được số đăng ký vượt trội so với 3 trường còn lại. Trong đó lớp chuyên Anh đang nhận 420 lượt đăng ký. Con số này tại trường Ams đang là 207 lượt đăng ký.

Thí sinh còn 6 ngày nữa để tiếp tục đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Sau ngày 17/4, thí sinh sẽ không còn quyền thay đổi nguyện vọng nữa.

Kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là lần đầu tiên Hà Nội áp dụng hình thức đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh được quyền liên tục điều chỉnh nguyện vọng đăng ký trong 7 ngày, từ 10/4 đến 17/4.

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin theo thời gian thực, gồm các nguyện vọng đăng ký vào từng trường, số chỉ tiêu tuyển sinh, khoảng cách từ trường đến nơi thí sinh đang ở. Điều này cho phép thí sinh dự tính được mức độ cạnh tranh, cân nhắc đặt nguyện vọng phù hợp nhất với năng lực bản thân và điều kiện đi lại.