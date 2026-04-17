Hôm nay, khoảng 1 triệu thí sinh lớp 12 tập đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn thử đăng ký trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4. Trong 5 ngày này, khoảng 1 triệu thí sinh đang học lớp 12 sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trước đó để truy cập vào hệ thống.

Việc triển khai thử nghiệm nhằm giúp thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, làm quen với các thao tác lựa chọn môn thi và khai báo minh chứng xét công nhận tốt nghiệp. Ngay sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu này sẽ được hệ thống xóa bỏ để chuẩn bị cho việc đăng ký chính thức.

Sở GD&ĐT Hà Nội lên một danh sách kiểm đếm công việc dành cho học sinh lớp 12 nhằm đảm bảo không có sai sót hoặc quên các thao tác quan trọng phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong đó, để đảm bảo quyền lợi và tính bảo mật, thí sinh cần đổi mật khẩu ngay lập tức ngay khi nhận tài khoản và mật khẩu từ nhà trường. Trong trường hợp quên mật khẩu, thí sinh phải liên hệ ngay đơn vị đăng ký dự thi để xin cấp lại.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước khi đăng ký thử, thí sinh cần nghiên cứu kỹ mẫu phiếu đăng ký dự thi và hướng dẫn khai phiếu để tránh nhầm lẫn giữa các diện ưu tiên và mã môn thi.

Dù là đăng ký thử, thí sinh nên nhập dữ liệu thật của mình để rà soát các lỗi phát sinh, đặc biệt là các thông tin về số định danh cá nhân và minh chứng ưu tiên.

Từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chính thức trên hệ thống trực tuyến. Để đảm bảo tính chính xác, trước khi thao tác trên máy tính, thí sinh nên in mẫu phiếu giấy để điền thông tin dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng là thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin về bài thi và môn thi, bởi sau thời hạn 17h ngày 5/5, hệ thống sẽ khóa chức năng chỉnh sửa và thí sinh không được quyền thay đổi lựa chọn môn thi của mình.

Bên cạnh đó, ảnh chân dung đưa vào hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm đúng kiểu căn cước công dân, chụp không quá 6 tháng với độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.

Đối với nhóm thí sinh tự do, quy trình có những quy định riêng biệt tùy theo hình thức đăng ký. Nếu lựa chọn đăng ký trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và khai phiếu trên cổng dịch vụ công của Bộ GD&ĐT, sau đó phải in 2 bản phiếu từ hệ thống để nộp cho nơi đăng ký dự thi kèm theo các hồ sơ minh chứng ưu tiên.

Trong trường hợp đăng ký trực tiếp, thí sinh cần đến các địa điểm tiếp nhận để nhận và khai phiếu giấy theo hướng dẫn. Tại Hà Nội, Sở bố trí 6 trường trung học phổ thông làm điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh tự do gồm chuyên Chu Văn An, Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Liên Hà, Nguyễn Trãi - Thường Tín, chuyên Nguyễn Huệ và chuyên Sơn Tây.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/6.