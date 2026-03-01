Số lượng tiến sĩ cao kỷ lục, nhiều người lương chỉ hơn 350 triệu/năm

Mới đây, dữ liệu do Dịch vụ Thống kê Giáo dục Hàn Quốc (thuộc Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc) công bố cho thấy đã có 19.831 người nhận bằng tiến sĩ từ các chương trình sau đại học trong nước năm 2025.

Con số này tăng 51,6% so với năm 2015, đồng thời là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1999.

Một sinh viên tốt nghiệp bước lên cầu thang tại Đại học Nữ Sookmyung ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Korea Times).

Thời điểm bắt đầu thống kê vào năm 1999, Hàn Quốc chỉ có 5.586 tiến sĩ tốt nghiệp mỗi năm. Kể từ đó, con số này tăng đều qua các năm, vượt mốc 10.000 vào năm 2010 và gần như tăng gấp đôi trong vòng 15 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, dù sở hữu trình độ học vấn cao, ngày càng nhiều tiến sĩ phải đối mặt với tình trạng việc làm có thu nhập thấp. Trong số 7.005 tiến sĩ mới tìm được việc làm trong năm qua, có tới 10,4% cho biết mức lương hằng năm dưới 20 triệu won (tương đương với 353 triệu đồng).

Tỷ lệ này tăng 4,1% so với mức 6,3% vào năm 2011, cho thấy thu nhập thực tế còn suy giảm mạnh hơn nếu tính đến yếu tố lạm phát.

Tình trạng thu nhập thấp đặc biệt phổ biến ở các ngành ngoài khối STEM. Cụ thể, lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn ghi nhận tỷ lệ tiến sĩ có thu nhập thấp cao nhất, ở mức 26,8%.

Tiếp đến là ngành giáo dục với 19%, khoa học xã hội, báo chí và thông tin ở mức 14,9%. Các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 11,1%, trong khi khu vực dịch vụ là 10,6%.

Theo các chuyên gia lao động, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự lệch pha mang tính cấu trúc của thị trường việc làm.

Ông Song Chang - Yong, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc, cho biết thị trường lao động trình độ cao trong nước chỉ có thể hấp thụ khoảng 2.000-3.000 lao động trình độ tiến sĩ mỗi năm, trong khi nhu cầu tuyển dụng lại chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

“Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ theo đuổi học vị tiến sĩ như một mục tiêu tự thân. Vì vậy, vấn đề thu nhập thấp của nhóm lao động này cần được nhìn nhận trong tổng thể nhiều yếu tố phức tạp”, ông Song nhận định.