“Trường học nổi” mang hy vọng cho học sinh vùng lũ

Bangladesh là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu những đợt lũ lớn. Mỗi năm, hàng triệu người dân sống quanh các con sông phải đối mặt với cảnh đường làng chìm sâu trong nước, khiến học sinh không thể tới trường.

Thế nhưng giữa biển nước mênh mông, tiếng đọc bài vẫn vang lên đều đặn từ những “trường học nổi” chạy bằng năng lượng mặt trời. Mỗi sáng, những “trường học nổi” vẫn âm thầm rẽ sóng đến tận từng ngôi nhà.

Trong các “trường học nổi” có đầy đủ bảng đen, bàn ghế, kệ sách và đèn để các em có thể tiếp tục học tập.

Học sinh ngồi học trên thuyền, bên trong "lớp học nổi" ở Bangladesh. (Ảnh:Reuters).

Sáng kiến này được kiến trúc sư Mohammed Rezwan khởi xướng từ năm 2002. Ban đầu, chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ được dùng làm lớp học.

Hiện có hơn 100 “trường học nổi” len lỏi khắp những vùng lũ, mang cơ hội học tập đến hàng chục nghìn trẻ em tại đây. Khi nước dâng cao, những con thuyền này còn trở thành nơi tạm trú an toàn cho người dân trong vùng.

Không chỉ giúp học sinh Bangladesh không bị gián đoạn việc học, mô hình "trường học nổi" còn được nhiều quốc gia khác học hỏi và áp dụng.

Tại Campuchia, mỗi mùa nước nổi, những lớp học trên hồ Tonle Sap giúp trẻ em làng chài duy trì việc học.

Ở Philippines, sau siêu bão Haiyan (Yolanda) năm 2013, nhiều tổ chức phi chính phủ và kiến trúc sư địa phương đã phát triển mô hình “trường học nổi” tại các vùng ven biển thường xuyên bị ngập lụt.

Ở Nigeria, các lớp học trên thuyền do tổ chức phi chính phủ điều hành đã mang tri thức và kỹ năng sống đến trẻ em vùng sông Niger xa xôi.

Tại Việt Nam, hình ảnh “lớp học mùa lũ” ở Đồng Tháp, An Giang hay Quảng Bình (cũ) đã trở nên quen thuộc. Nhiều nơi còn tổ chức dạy học trực tuyến trong mùa mưa bão, để việc học không bị gián đoạn.

Những mô hình này là minh chứng sống cho tinh thần học tập không ngừng nghỉ. Dù thiên tai có ập đến, tri thức vẫn được lan tỏa - từ những lớp học lênh đênh trên sông nước Bangladesh, đến lớp học trực tuyến giữa mùa bão ở miền Trung Việt Nam. Nhờ đó, ước mơ đến trường của trẻ vẫn được giữ gìn và tiếp tục chắp cánh.

Thu Trang