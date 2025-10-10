Trường học giữa Hà Nội đóng cổng 10 ngày liên tiếp kể từ trận lụt 30/9

Kể từ ngày 30/9, khi cơn mưa lớn kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ do hoàn lưu bão số 10 đổ xuống Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Trường Tiểu học Tây Mỗ đã chuẩn bị bước sang ngày thứ 10 liên tiếp đóng cổng trường.

Cuối tuần vừa qua nắng ráo, nước rút, phụ huynh học sinh cùng thầy cô giáo cùng nhau dọn sạch bùn lũ, nhưng chưa kịp đón học sinh trở lại thì mưa do hoàn lưu sau bão số 11 lại đổ xuống. Rác, bùn, đất cát lại tràn vào như cũ. Nước dâng ngập tầng 1, sân trường thành sông.

Sân trường Tây Mỗ ngập nước sau trận mưa ngày 7/10 (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Chị Nguyễn Thị An (tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ) cho biết, chiều 30/9, nước dâng rất nhanh, sân trường ngập sâu hơn 1m, tràn cả vào lớp học. Nhà trường phải huy động xuồng để chở học sinh ra ngoài.

Từ 1/10, hơn 2.000 học sinh toàn trường chuyển sang học trực tuyến.

"Đã 9 ngày nay, các con ở nhà. Ban ngày, cô giáo giao bài tập, bố mẹ in ra giấy cho các con tự làm. Buổi tối, khi có bố mẹ ở nhà, các con mới học online với cô khoảng 1 tiếng.

Vì các con còn nhỏ, trời lại mưa liên tục, nếu để các con tự ý sử dụng thiết bị điện ở nhà thì thực sự không an toàn. Việc trường chỉ tổ chức học online buổi tối được nhiều phụ huynh ủng hộ", chị An cho hay.

Theo chị An, thời lượng học 1 tiếng buổi tối của học sinh bao gồm cả học kiến thức mới, chữa bài tập về nhà và một số hoạt động tương tác. "Con rất mong chờ đến giờ học để được nói chuyện với bạn bè và cô chủ nhiệm", chị An chia sẻ.

Chị An nằm trong số các phụ huynh đến trường dọn lũ cuối tuần qua. Đợt ngập 30/9, trường bị thiệt hại đáng kể do không kịp di chuyển bàn ghế, đồ đạc ở tầng 1. Đợt ngập ngày 7/10 còn sâu hơn, mức nước có thời điểm dâng ngang cổng. "Chưa bao giờ trường bị ngập sâu như thế", chị An nói.

Hình ảnh nước dâng tràn vào lớp học ngày 30/9 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Tính trong vòng 1,5 tháng qua, đây là lần ngập thứ 3 của trường. Trước đó, vào cuối tháng 8, mưa do hoàn lưu bão số 5 cũng làm trường ngập sâu ngay trước ngày khai giảng.

Tối 9/10, Trường Tiểu học Tây Mỗ phát thông báo tới phụ huynh cho học sinh toàn trường tiếp tục nghỉ học ngày mai, 10/10. Hiện trường vẫn ngập, nước chưa rút hết. Một số học sinh, giáo viên cũng sống ở khu vực ngập sâu của phường Tây Mỗ, sinh hoạt, đi lại rất khó khăn.

Hình ảnh phụ huynh, giáo viên đến trường dọn bùn lũ vào cuối tuần qua (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Tiến - Trưởng Phòng văn hóa phường Tây Mỗ - cho biết, vào sáng nay, phường huy động sự hỗ trợ của lực lượng Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Quân sự phường đến trường cùng phụ huynh học sinh, giáo viên, nhân viên thực hiện tổng dọn vệ sinh.

Dự kiến trong chiều nay, Trạm y tế phường phun khử khuẩn toàn bộ. Nếu thời tiết thuận lợi, trường sẽ đón học sinh trở lại vào thứ 2 tuần tới, ngày 13/10.