Trường đại học quy mô nhất Thanh Hóa có tân hiệu trưởng

Ngày 8/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký ban hành quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa - giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, thay ông Bùi Văn Dũng đã được chuyển công tác khác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền (Ảnh: Linh Hương).

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đối với ông Lê Hoằng Bá Huyền là 5 năm.

Ông Lê Hoằng Bá Huyền (SN 1979, quê quán xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp ngành Kinh tế.

Trước đó, ông có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, giữ chức danh giảng viên và lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Phó Hiệu trưởng.

Năm 2022, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Trường Đại học Hồng Đức là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện đào tạo hơn 30 ngành, nghề trình độ đại học.

Theo đề án sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa sẽ sáp nhập Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào Trường Đại học Hồng Đức để thành lập Trường Đại học Hồng Đức mới. Theo lộ trình, trường sau sáp nhập dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2026.