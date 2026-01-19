Trường đại học địa phương tăng 29 bậc trên bảng xếp hạng VNUR-2026

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, cho biết, trường đã có bước nhảy vọt ấn tượng, vươn lên nhóm top 34 toàn quốc trong bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam năm 2026 (VNUR-2026).

Từ vị trí 63 trong bảng xếp hạng năm 2024, Trường Đại học Hồng Đức đã tăng 29 bậc, đạt top 34 trong VNUR-2026 (dựa trên dữ liệu năm 2025). Đây là minh chứng rõ nét cho sự bứt phá về chất lượng, mức độ chuẩn hóa, khẳng định vị thế mới của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Đại học Hồng Đức (Ảnh: Trần Lê).

Ông Bùi Văn Dũng nhấn mạnh, thành tích này đặc biệt có ý nghĩa khi Trường Đại học Hồng Đức là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc địa phương. Việc lọt vào nhóm dẫn đầu các trường đại học do địa phương quản lý cho thấy hướng đi đúng đắn của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và phát triển bền vững.

“Kết quả trên có được là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực và đồng thuận cao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động”, ông Dũng chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết trong những năm qua, nhà trường đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn, duy trì các nguyên tắc liêm chính, minh bạch trong quản trị đại học.

Nhà trường cũng chú trọng xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thông qua việc công khai thông tin, truyền thông có định hướng, chủ động tham gia các bảng xếp hạng uy tín.

Một trong những bước đi cụ thể là thành lập Ban cải cách, nâng cao các chỉ số xếp hạng, nhằm rà soát, phân tích các tiêu chí đánh giá và xây dựng lộ trình cải thiện chất lượng một cách bài bản.

“Nhà trường xác định việc tham gia và cải thiện thứ hạng không phải để chạy theo thành tích, mà là công cụ để tự soi chiếu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người học cũng như xã hội”, ông Dũng khẳng định.

Theo phương pháp của VNUR, bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu, kết quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học trong năm 2025. Việc Trường Đại học Hồng Đức đạt được vị trí này phản ánh những cải thiện đã được lượng hóa, ghi nhận thông qua hệ thống tiêu chí xếp hạng độc lập.

So với năm 2024, khi trường xếp thứ 63, kết quả xếp hạng năm 2026 cho thấy mức tăng 29 bậc chỉ sau một chu kỳ đánh giá. Đây được xem là bước thăng hạng đáng chú ý trong bảng xếp hạng VNUR, cho thấy Trường Đại học Hồng Đức đã thoát khỏi nhóm trung bình, từng bước gia nhập nhóm các cơ sở giáo dục đại học có năng lực cạnh tranh cao.

VNUR cho biết, năm 2026 có 237 cơ sở giáo dục đại học được rà soát, tuy nhiên chỉ có 193 trường đủ điều kiện dữ liệu để xếp hạng. Nhiều cơ sở không có tên do chưa thực hiện đầy đủ việc công khai các báo cáo bắt buộc trong hai năm liên tiếp.