Trường đại học lên tiếng về “diễn viên trộm túi xách của hoa hậu Mexico”

Trưa ngày 8/12, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM phát đi thông cáo đính chính về thông tin đối tượng Nguyễn Lâm Thái - người đang bị công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản - từng là sinh viên của trường.

Theo thông báo, sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu người học nhiều năm qua, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM khẳng định không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (SN 2000, trú tại TPHCM).

Hình ảnh Nguyễn Lâm Thái tại một sự kiện (Ảnh: H.N).

Nhà trường chưa từng cấp bất kỳ loại giấy tờ, chứng nhận, xác nhận sinh viên hay văn bản liên quan nào cho cá nhân này.

Nhà trường cũng nhấn mạnh, các thông tin cho rằng Nguyễn Lâm Thái là “sinh viên”, “cựu sinh viên” hoặc “từng theo học” tại trường là không đúng và không xuất phát từ nhà trường.

Theo Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, thông tin cho rằng Nguyễn Lâm Thái “từng theo học”, “từng là sinh viên” tại trường gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà trường và tập thể sinh viên, cựu sinh viên.

Thông cáo của trường cũng đề nghị các nơi đã đăng tải những thông tin về Nguyễn Lâm Thái gắn với nội dung “từng là sinh viên của trường” gỡ bỏ, chỉnh sửa và đăng đính chính công khai theo quy định.

Động thái trên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM đưa ra sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ Nguyễn Lâm Thái ngày 7/12 để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thái được xác định là người lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.

Được biết, ngoài làm diễn viên, Nguyễn Lâm Thái tham gia nhiều hoạt động liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp và sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Trên Facebook cá nhân, Thái tự giới thiệu là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu và diễn viên tự do.

Nghi phạm từng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn, đạo diễn cho một số cuộc thi hoa khôi tại các trường đại học, các sân chơi sắc đẹp và chương trình tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam.

Tài khoản TikTok của Thái có gần 70.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia sự kiện hoa hậu, đám cưới người nổi tiếng và hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Một số video có hơn 1 triệu lượt xem.

Năm 2022, Thái đăng trên trang cá nhân về thông tin được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao danh hiệu “Đại sứ Sinh viên Việt Nam toàn cầu” trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế.