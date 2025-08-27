Trường đại học dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân về Thủ đô dự lễ A80

Thời gian hỗ trợ lưu trú kéo dài từ ngày 30/8 đến hết ngày 3/9, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong những ngày diễn ra sự kiện trọng đại.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng phối hợp tiếp nhận 200 xe 45 chỗ để tập kết, đưa đón đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Quang cảnh ký túc xá B10, ĐH Bách khoa Hà Nội

Theo nhà trường, hiện các phòng ở tại nhà B9 và B10 – Ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội, đã được gấp rút chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón tiếp người dân về lưu trú.

Trong đó, nhà B9 có sức chứa 500 chỗ và nhà B10 có 700 chỗ, tổng cộng 1.200 chỗ ở miễn phí.

Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ và nhà vệ sinh khép kín rộng rãi, đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

Phòng ở dành cho người dân tại Ký túc xá Bách khoa Hà Nội

Cũng theo nhà trường, song song với việc bố trí chỗ ở, toàn bộ đội ngũ cán bộ và nhân viên, từ bảo vệ, quản lý ký túc xá đến nhân viên vệ sinh, đều được huy động, phân công nhiệm vụ và làm việc xuyên lễ.

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội: “Nhà trường sẽ kiểm tra thông tin đăng ký và giấy tờ tùy thân, hướng dẫn nhận phòng và phổ biến nội quy ký túc xá, phát thẻ ra vào hoặc giấy xác nhận để thuận tiện cho quản lý.

Đặc biệt, ĐH Bách khoa cũng bố trí cán bộ trực đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian bà con lưu trú.

Trước đó, Ban Tổ chức Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã đề nghị các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội phối hợp, hỗ trợ bố trí 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tập kết phương tiện, di chuyển và theo dõi sự kiện.

Các trường học tại Hà Nội cũng mở cửa phục vụ nhân dân và khách quốc tế, góp phần lan tỏa không khí trọng thị, hiếu khách, đón mừng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.