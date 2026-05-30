Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho 157 tân thạc sĩ

Sáng 30/5, Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 1, năm 2026 cho 157 học viên.

Tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long đã đọc diễn văn khai mạc và gửi lời chúc mừng toàn thể tân thạc sĩ đã hoàn thành khóa học.

PGS.TS. Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho các tân thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập của các tân thạc sĩ, đồng thời, khái quát quy mô và chất lượng đào tạo của nhà trường qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu nổi bật của trường trong năm qua.

Đợt này có 157 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp. Trong đó, khoá học 2022-2024 có 1 học viên (Quản trị kinh doanh khóa 10C); khóa học 2023-2025 có 53 học viên (Quản trị kinh doanh khóa 11 C,F,G,H; Tài chính Ngân hàng khóa 9 C, D; Công nghệ thực phẩm khóa 3A; Luật kinh tế khóa 2 E,FG,H); khóa học 2024-2026 có 103 học viên (Quản trị kinh doanh khóa 12A; Luật kinh tế khóa 3 A,B,C,D).

Căn cứ kết quả học tập, Trường Đại học Cửu Long đã khen thưởng cho 5 sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp thủ khoa (khóa học 2023-2025: 2 học viên; khóa học 2024-2026: 3 học viên) có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Trường Đại học Cửu Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013.

Hiện nhà trường tuyển sinh và đào tạo 11 ngành thạc sĩ, gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Văn học Việt Nam, Công nghệ thực phẩm, Luật kinh tế, Triết học, Quản lý giáo dục, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược lý và dược lâm sàng.

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 42.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.500 thạc sĩ. Theo thống kê mới đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường là khoảng 97%.