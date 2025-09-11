TPHCM: Dừng ngay việc cho học sinh tan học vào lúc 15h

"Các trường ngưng ngay việc cho học sinh ra về lúc 15h rồi yêu cầu phụ huynh đến đón. Ngành giáo dục không thể làm khó phụ huynh như vậy", ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT, nhấn mạnh tại cuộc họp với các hiệu trưởng THCS, THPT ngày 10/9.

Theo ông Minh, hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn xếp lịch học của học sinh chưa phù hợp.

Trong đó, có trường cho học sinh tan học vào lúc 15h hoặc 15h30, gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con em. Ngay chính phụ huynh là cán bộ, chuyên viên của Sở GD&ĐT TPHCM cũng vướng phải chuyện này.

Ông Minh cho biết sắp tới Sở sẽ hướng dẫn giờ vào lớp cho các cấp học để có sự thống nhất. Dự kiến, giờ vào học buổi sáng từ 7h, muộn nhất 8h, tùy khối lớp. Giờ tan trường buổi sáng khoảng 10h30 trở đi, buổi chiều không kết thúc trước 16h30.

Phụ huynh đón con khi tan trường (Ảnh minh hoạ: Thành Đông).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cũng nhấn mạnh các trường cần tính toán giờ ra vào lớp sao cho phụ huynh thuận lợi đưa đón.

"Một số trường dạy buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ dạy 2 tiết rồi cho học sinh đi về là không được", ông Quốc nói.

Những bất cập này phần nào xuất phát từ việc hiểu chưa đúng quy định về dạy 2 buổi/ngày. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành đầu tháng 8 quy định số tiết tối đa là 7 tiết/ngày. Theo lịch học này, học sinh sẽ ra về lúc hơn 15h.

Quy định tối đa 7 tiết học mỗi ngày cũng khiến một số trường THCS thay đổi thời khóa biểu, thêm buổi học sáng thứ bảy.

Giải thích rõ nội dung này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay hướng dẫn của Bộ GD&ĐT là áp dụng cho chương trình chính khoá.

“Các trường có thể sắp xếp nội dung khác ở một số buổi, tức tối đa có thể dạy 8 tiết mỗi ngày", ông giải thích.

Nói thêm, ông Quốc cho rằng trường học xếp lịch 4 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều sẽ thuận lợi về thời gian cho phụ huynh đưa đón.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các trường linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu giữa chương trình của Bộ và của nhà trường, nhưng Sở khuyến khích không để học sinh phải đi học vào thứ bảy.

Nếu có sắp xếp học cuối tuần, các trường nên dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh chưa đạt, hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện, chủ động của học sinh.