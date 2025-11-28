TPHCM đề xuất hỗ trợ nhóm học sinh đặc biệt 2,1 triệu đồng/tháng

Đây là dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc nhóm đối tượng đặc biệt tại TPHCM từ năm học 2025-2026.

Đối tượng áp dụng gồm 3 nhóm đối tượng học sinh sau:

Trẻ học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện những người này đều đã tử vong.

Học sinh ở TPHCM trong hoạt động học tập, trải nghiệm tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Ảnh: Hoài Nam).

Trẻ học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là người khuyết tật.

Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ, ông bà (trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Các khoản hỗ trợ gồm hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa là 40.000 đồng/học sinh/ngày;

Hỗ trợ các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định;

Hỗ trợ các nội dung theo chương trình nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định;

Hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo cấp học mầm non 300.000 đồng/trẻ em/năm học; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học; THCS 450.000 đồng/học sinh/năm học; THPT 500.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với năm học 2025-2026 hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức 50% mức hỗ trợ như trên.

Đối với tiền tổ chức học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước hỗ trợ 2 tháng/năm học; hỗ trợ bữa ăn trưa theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học quy định. Các nội dung hỗ trợ theo thời gian học thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục và không quá 9 tháng/năm học.

Tổng mức hỗ trợ theo nghị quyết dự kiến, mỗi em sẽ nhận được tối đa khoảng 2,1 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết dự kiến được áp dụng từ ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố, dự kiến chi 588 tỉ đồng/năm học. Riêng năm học 2025-2026, mức chi sẽ tính cho học kỳ 2.