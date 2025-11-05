Tổ liêm chính Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch rà soát tuyển sinh sau đại học

Ngày 5/11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ khai giảng sau đại học năm 2025 cho 1.169 học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển.

Học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Tạch trong lễ khai giảng (Ảnh: Huy Hoàng).

Trong đó, gồm 661 học viên chuyên khoa cấp I, 199 học viên chuyên khoa cấp II, 111 học viên bác sĩ nội trú, 173 học viên cao học thạc sĩ và 25 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Các học viên, nghiên cứu sinh này đã vượt qua kỳ thi sau đại học với tỷ lệ chọi gần 1/3.

Năm nay, chương trình sau đại học của trường có 12 thủ khoa gồm thủ khoa chương trình thạc sĩ Đặng Anh Thảo, 20 điểm; thủ khoa bác sĩ nội trú là thí sinh Trần Nguyễn Nhất Tín, 36,5 điểm; thủ khoa tiến sĩ là thí sinh Hồ Sĩ Dũng, 89,1 điểm; thủ khoa chuyên khoa cấp I là thí sinh Phần Tất Đại, 20 điểm.

Có 8 thí sinh thủ khoa ở chuyên khoa cấp II với số điểm tuyệt đối 10.

TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tổ trưởng tổ liêm chính khoa học vừa thành lập, cho biết, tổ sẽ làm việc và rà soát các vấn đề liêm chính khoa học trong phạm vi chương trình sau đại học của trường.

Trong đó, có liên quan đến vấn đề của nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy - thí sinh vừa trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của trường - và PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn nội.

Tổ sẽ xác minh các vấn đề chuyên môn dựa trên quy định về liêm chính khoa học cũng như thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Ông Phạm Quốc Dũng cũng thông tin, Tổ công tác vẫn làm việc bình thường sau khi có thành viên xin rút khỏi tổ vì lý do cá nhân.

Thời gian qua, chương trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây xôn xao với trường hợp trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi.

TS.BS Phạm Quốc Dũng, Tổ trưởng tổ liêm chính khoa học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin sẽ rà soát vấn đề tuyển sinh sau đại học (Ảnh: Hoài Nam).

Số điểm của thí sinh Âu Nhật Huy từ 88,8 bị hạ xuống còn 88,3 sau khi một bài báo quốc tế trong danh sách nộp hồ sơ của thí sinh bị rút khỏi tạp chí theo yêu cầu của tác giả chính.

Thí sinh này là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - người liên quan đến nhiều tố cáo về liêm chính khoa học trên một số diễn đàn gần đây.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, đơn tố cáo gửi đến trường là nặc danh nên không đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trường sẽ chủ động rà soát, xác minh các nội dung tố cáo. Đồng thời, trường đang lấy ý kiến để ban hành Quy định về liêm chính khoa học.