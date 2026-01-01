Bộ Giáo dục chỉ đạo mới về nhân sự lãnh đạo trường đại học, giáo dục nghề

Từ 1/1, hội đồng đại học, hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập kết thúc hoạt động theo luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp mới.

Bộ GD&TĐ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ, từ ngày 1/1, tiếp tục duy trì các hoạt động cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.

Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM họp kỳ cuối cùng ngày 13/12/2025 trước khi hội đồng trường dừng hoạt động (Ảnh: VNUHCM).

Về tổ chức nhân sự, Bộ nêu rõ đối với chủ tịch hội đồng đại học, chủ tịch hội đồng trường đang là bí thư hoặc phó bí thư phụ trách đảng bộ thì thực hiện theo hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên, bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng.

Giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng hoặc người phụ trách đại học/trường; phó giám đốc, phó hiệu trưởng tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền cho đến khi Bộ GD&ĐT có quyết định mới.

Đặc biệt, trường hợp chủ tịch hội đồng trường không giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí thư, phó chủ tịch hội đồng trường và các trường hợp khác, Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc, hiệu trưởng trường báo cáo Bộ trước ngày 10/1 để xem xét, bố trí vị trí công tác phù hợp.

Chỉ đạo trên của Bộ được đưa ra trong bối cảnh Luật Giáo dục đại học và Luật giáo dục nghề nghiệp chính thức có hiệu lực, quy định kể từ ngày 1/1/2026, hội đồng đại học, hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục công lập chấm dứt hoạt động

Theo đó, hội đồng trường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo kết quả bàn giao với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc báo cáo Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở không có cơ quan quản lý trực tiếp, trong thời hạn theo quy định của luật.