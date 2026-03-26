Thủ tục bắt buộc với cha mẹ có con vào lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn bộ học sinh trong độ tuổi tuyển sinh sẽ phải được rà soát và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. Trong đó, thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh và phụ huynh học sinh phải được xác thực qua ứng dụng VNeID.

Do đó, phụ huynh cần sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để cung cấp thông tin về cư trú, đồng thời đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh.

Học sinh thi vào lớp 6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Mỹ Hà).

Việc kê khai và xác thực thông tin cư trú trên VNeID sẽ giúp chính quyền địa phương và nhà trường điều tra, rà soát số học sinh thực tế trên địa bàn, từ đó làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với từng khu vực.

Thông tin cư trú của học sinh trên VNeID cũng là dữ liệu tin cậy nhất để các xã, phường, nhà trường có phương hướng điều tiết tuyển sinh linh hoạt, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh. Ví dụ như học sinh ở địa bàn A nhưng trường học gần nhà nhất lại nằm trên địa bàn B, thí sinh sẽ được xem xét tuyển trái tuyến nếu còn chỉ tiêu, nhằm đảm bảo nguyên tắc đi học gần nhà.

Với phụ huynh có con vào lớp 1 và lớp 6, việc hoàn tất các thủ tục liên quan đến cư trú, định danh điện tử và cập nhật dữ liệu từ sớm trên VNeID sẽ là điều kiện đảm bảo quá trình đăng ký tuyển sinh diễn ra thuận lợi.

Thủ tục hành chính số này là bước quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác, minh bạch, phục vụ việc phân tuyến tuyển sinh tự động thông qua bản đồ số GIS.

Bản đồ GIS (viết tắt của geographic information system) là hệ thống thông tin địa lý hiện đại, cho phép xác định chính xác khoảng cách từ nơi cư trú đến trường học tính theo điều kiện di chuyển thực tế, qua đó dễ dàng phân tuyến tuyển sinh hợp lý theo khoảng cách và mật độ dân cư.

Cách tuyển sinh mới này cũng hạn chế được tình trạng phụ huynh chạy trường trái tuyến cho con.