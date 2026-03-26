Lý do nam sinh chuyên văn đạt thủ khoa 4.0 trường top đầu về kinh tế

Dân chuyên văn, thủ khoa tuyệt đối trường về kinh tế

Tháng 4 này, Quốc Trí tốt nghiệp sớm Trường Đại học Ngoại thương (ĐH), chỉ sau 3,5 năm học tập.

Với kết quả 4.0/4.0, Trí là một trong những sinh viên hiếm hoi của nhà trường đạt thủ khoa tuyệt đối, tốt nghiệp sớm nửa năm so với các bạn đồng trang lứa.

Với thành tích toàn điểm A trong suốt quá trình học, Quốc Trí nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập qua các học kỳ, đồng thời nhận nhiều học bổng doanh nghiệp ở các năm 2024, 2025.

Nam sinh cho biết, đây là kết quả của những năm tháng nỗ lực nhưng không phải thước đo duy nhất, bởi quan trọng hơn cả điểm số là bản thân lĩnh hội được gì sau khi ra trường.

Được biết với giải 3 cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn trước đó, Trí được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại thương.

“Trước đó, khi có cơ hội tiếp xúc với nhiều tiền bối từng học tại Trường ĐH Ngoại thương, tôi rất ấn tượng và yêu thích sự năng động, giỏi giang của nhiều anh chị sinh viên của trường. Vì vậy, tôi đặt mục tiêu vào học ở ngôi trường này”, theo lời nam sinh.

Phạm Quốc Trí, thủ khoa tuyệt đối, chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại, phân hiệu TPHCM của Trường ĐH Ngoại thương (Ảnh: NVCC).

Thời gian đầu vào học Ngoại thương, nam sinh ngỡ ngàng bởi xung quanh quá nhiều người học giỏi. Vốn xuất thân từ dân chuyên văn, lại chọn học trường hàng đầu về kinh tế, lúc đầu nam sinh cảm giác hơi choáng ngợp.

Trí bắt đầu lên lộ trình học tập, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất có thể. Tuy vậy, chàng trai cho biết, giai đoạn đầu, có hai môn học thách thức nhất là kinh tế lượng và lý thuyết tài chính bởi sử dụng logic và tính toán nhiều.

Ngoài việc lên lớp lắng nghe bài giảng, đọc các tài liệu nắm bắt trước kiến thức, Trí cố gắng tập trung đạt điểm số cao nhất khi thi giữa kỳ.

Cuối kỳ, Trí dành thời gian ôn luyện tập trung, giải rất nhiều đề nhằm cải thiện tính toán và phát triển tính logic.

Với nam sinh, giai đoạn căng thẳng nhất là học kỳ 2 năm nhất và học kỳ 2 năm 3. Đây là giai đoạn Trí học nhiều môn nhất, mỗi môn đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau.

Mặc dù vậy, với vai trò trưởng nhóm học tập, nam sinh cố gắng làm “hoa tiêu” để các thành viên cùng phấn đấu.

Những môn thiên về tính toán, Trí và nhóm học tập giải bài cùng nhau và so sánh đáp án. Trí cũng hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy trong máy.

“Không để tình trạng nước đến chân mới nhảy, tôi chia thời gian khoảng 5-7 ngày hoàn thành một môn, riêng vấn đáp dành nhiều thời gian hơn. Tôi cho rằng khoảng thời gian này vừa đủ để nắm chắc kiến thức mỗi môn”, Trí nói.

Nam sinh lên lộ trình học tập một cách khoa học (Ảnh: NVCC).

Học văn giúp tôi tự tin và nhiều lợi thế

Chia sẻ với phóng viên, Phạm Quốc Trí cho hay, mình từng là học sinh chuyên văn, Trường THPT chuyên Tiền Giang.

Năm lớp 11, nam sinh giành giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Với giải 3 ngữ văn cấp quốc gia năm lớp 12 giúp Trí giành suất vào Trường ĐH Ngoại thương.

Chia sẻ về lý do chọn vào trường khối ngành kinh tế, nam sinh cho rằng, dân chuyên văn có những thế mạnh riêng, có thể các khối ngành khác không có.

"Thứ nhất, văn giúp tôi nhớ nhanh khi học, khi đọc bài để liên kết kiến thức thay vì phải học thuộc.

Đặc biệt bộ môn xã hội này giúp tôi có tư duy phản biện, khả năng tiếp thu rất nhanh, có kỹ năng nói và thuyết trình hoặc “nhảy số” nhanh hơn”, Nam sinh cho biết.

Môn văn giúp nam sinh phản biện và tiếp thu nhanh (Ảnh: NVCC).

Được biết Trí đang làm việc tại một công ty về Logistics (chuỗi cung ứng). Nam sinh chưa có ý định du học, trước mắt đặt mục tiêu tiếp cận công việc thật tốt.

Nhận xét về Quốc Trí, Tiến sĩ Lý Ngọc Yến Nhi, giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản, đồng thời là giảng viên chủ nhiệm lớp của Trí, cho rằng, nam sinh khá trầm tính so với các bạn trong lớp.

Mặc dù không quá sôi nổi nhưng qua quan sát trong các buổi sinh hoạt lớp, cô thấy Trí hầu như không vắng mặt, luôn tham gia đầy đủ và chăm chú lắng nghe những dặn dò của giảng viên. Nam sinh khá cầu tiến.

“Khoảng năm hai đại học, Trí đã trao đổi với tôi về mục tiêu đạt trung bình chung 4.0 trong suốt quá trình học và mong muốn tốt nghiệp thủ khoa. Lúc đó tôi khá bất ngờ bởi đây là mục tiêu không dễ đạt được. Thế nhưng nam sinh đã rất nỗ lực để thực hiện mục tiêu này.

Trí rất nghiêm túc trong học tập, luôn theo dõi kỹ yêu cầu của từng môn học và của giảng viên, từ đó chuẩn bị bài vở, ôn tập bài bản cho môn học và các kỳ thi”, TS Nhi nhận xét.